البرازيل تتعثر أمام كوستاريكا في مستهل مشوارها بكوبا أميركا

سقط منتخب البرازيل في فخ التعادل مع خصمه منتخب كوستاريكا، في بداية مشواره في بطولة كوبا أميركا 2024.

واستضاف ملعب "صوفي" المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وظهر المنتخب البرازيلي، المتوج باللقب 9 مرات، بشكل باهت للغاية في بداية حملته للنسخة الحالية للمسابقة، المقامة في الولايات المتحدة.

وسيطر منتخب البرازيل بشكل ملحوظ على الكرة في الشوط الأول، وسنحت لهم أكثر من فرصة للتسجيل، ولكن استحواذهم لم يُترجم إلى أهداف.

وتمكنت البرازيل من تسجيل هدفها الأول في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، عن طريق ماركينيوس بعدما نفذ رافينيا ركلة حرة، ووصلت الكرة إلى رودريغو الذي مهدها إلى ماركينيوس.

ولكن تقنية الفيديو قررت إلغاء الهدف، بعد مراجعة طويلة، لوجود حالة تسلل على ماركينيوس عندما مرر رودريغو الكرة ناحيته.

وشهدت المباراة في الدقيقة 39 احتجاجًا واسعًا من لاعبي البرازيل لعدم احتساب ضربة جزاء، بداعي وجود لمسة يد على لاعب كوستاريكي، وسط غضب كبير من قِبل السيلساو.

وبات هذا أول تعادل بين المنتخبين في سجل لقاءاتهما بمختلف المسابقات، مقابل 10 انتصارات للبرازيل وفوز وحيد لكوستاريكا تحقق قبل 64 عاما.

ووضع منتخب كوستاريكا حدا لسلسلة هزائمه أمام منتخب البرازيل، التي استمرت في مبارياتهما التسع السابقة بجميع البطولات.

وبهذه النتيجة انفرد منتخب كولومبيا بصدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخبي البرازيل وكوستاريكا، اللذين تقاسما المركز الثاني، في حين تذيل منتخب باراغواي الترتيب بلا نقاط.