موعد مباراة الأرجنتين ضد تشيلي في كوبا أميركا والقنوات الناقلة

ستكتب الأرجنتين وتشيلي فصلا جديدا في التنافس الطويل بينهما في مباراة المجموعة الأولى في كأس كوبا أميركا لكرة القدم -فجر الأربعاء- على ملعب "ميتلايف في إيست روثرفورد" بولاية نيوجيرسي.

وقال مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني إن فريقه ترك وراءه الذكرى المؤلمة لنهائي كأس كوبا للمرة الثانية على التوالي الذي خسره أمام منافسه اللدود، والذي أعقب الخسارة في نهائي 2015 في سانتياغو.

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وفي كلتا المباراتين، خسرت الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي أمام تشيلي بركلات الترجيح.

وقال سكالوني للصحفيين الاثنين "لم يتبق شيء من نهائي 2016. بما أننا أبطال العالم فإن ما قلته قبل بضعة أيام انتهى، وأصبحت كرة القدم هكذا".

وقال مدرب تشيلي ريكاردو جاريكا (المولود في الأرجنتين)، الذي تولى المسؤولية في وقت سابق هذا العام، إن مواجهة منتخب بلاده الذي فاز باللقب 2021 أمر مميز دائما بالنسبة له.

وسيبحث المدرب (66 عاما) عن فوزه الأول على حامل اللقب بعد تعادلين وهزيمتين عندما كان مدربا لبيرو في تصفيات أميركا الجنوبية بين عامي 2015 و2022.

ويمكن للأرجنتين (متصدرة المجموعة الأولى) أن تحجز مكانا في ربع النهائي إذا حققت فوزها الثاني في البطولة على تشيلي بعد الأول على كندا في مباراتها الافتتاحية. وتملك تشيلي نقطة واحدة بعد تعادلها مع بيرو من دون أهداف.

موعد مباراة الأرجنتين وتشيلي في كوبا أميركا والقنوات الناقلة

تقام المواجهة بين الأرجنتين وتشيلي -فجر اليوم الأربعاء- الساعة 04:00 فجرا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب "ميتلايف في إيست روثرفورد" بولاية نيوجيرسي.

وتبث المباراة على قنوات عالمية وقناة كونميبول على منصة يوتيوب:

TV3 Sport 1 Dan

Premier Sports 1 HD

CONMEBOL TV Youtube

كما تمكن مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

حكم مباراة الأرجنتين وتشيلي

يدير المباراة طاقم تحكيم من الأورغواي بقيادة أندريس ماتونتي.