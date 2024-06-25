المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي يورو 2024 وحظوظ أصحاب أفضل مركز ثالث

7 منتخبات ضمنت تأهلها رسميا إلى يورو 2024، في حين هناك 5 منتخبات تتأهل إما متصدرة لمجموعتها أو من المركز الثاني، وتتبقى المعارك الكروية والحسابات المعقدة في المنتخبات التي تتأهل كأفضل مركز ثالث في المجموعات.

المنتخبات التي ضمنت تأهلها رسميا لثمن النهائي:

ألمانيا

سويسرا

إسبانيا

إيطاليا

البرتغال

هولندا وإنجلترا (استفادت من فوز إسبانيا على ألبانيا بهدف نظيف وتعادل إيطاليا وكرواتيا 1-1).

وبعد أن أصبحت حظوظ منتخب كرواتيا التي تملك نقطتين ضعيفة أو حتى معدومة وتوديع ألبانيا رسميا بنقطة واحدة، تكون المجموعة الثانية ومنتخباتها خرجت من حسابات تأهل صاحب "أفضل مركز ثالث".

أما المنتخبات المتبقية التي يمكن أن تتأهل لثمن النهائي كأفضل صاحب مركز ثالث هي: