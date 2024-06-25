إصابات واعتقالات وتهم جنائية لجماهير في مباراة إيطاليا وكرواتيا

ذكرت شرطة مدينة لايبزيغ، اليوم الثلاثاء، أن 4 أشخاص أصيبوا، ويواجه 11 شخصا تهما جنائية بعدما قامت مجموعة من الجماهير الكرواتية بمهاجمة مشجعين إيطاليين عقب المباراة، التي جمعت المنتخبين ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

وذكرت الشرطة أن نحو 20 مشجعا كرواتيا هاجموا الإيطاليين خلال الليل، ونقل اثنان من المصابين إلى المستشفى.

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وذكرت الشرطة أنه فتحت إجراءات ضد 11 شخصا من المشتبه بهم لتسببهم بأذى جسدي خطير.

يذكر أن ما يقرب من ألفي شرطي قاموا بتأمين اللقاء، وسُجلت 45 مخالفة، معظمها بسبب إشعال الألعاب النارية.

وذكرت الشرطة أيضا أن 8 مشجعين كروات مُنعوا من قبل من دخول ألمانيا، ألقي القبض عليهم واحتجزوا حتى اليوم الثلاثاء.