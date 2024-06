إسبانيا مهددة بدفع غرامة مالية إذا لعب جمال أمام ألبانيا والسبب غريب

يواجه منتخب إسبانيا إمكانية تعرضه لغرامة مالية في كأس أمم أوروبا 2024، إذا شارك نجمه الصاعد والواعد الأمين جمال في مباراته الأخيرة في دور المجموعات ضد ألبانيا.

وبات الأمين أصغر لاعب في تاريخ اليورو بعد مشاركته في المباراة الأولى للمجموعة الثانية أمام كرواتيا بعمر 16 عامًا و338 يومًا، وأيضا أصغر لاعب يصنع هدفا بالبطولة.

وبموجب قانون ألماني، لا يُسمح للأطفال دون سن 18 عامًا في ألمانيا، سواء كانوا أجانب أو مواطنين، بالعمل بعد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت ألمانيا، وذلك من أجل حمايتهم في مكان العمل.

غير أن القانون يمنح الرياضيين حرية المشاركة حتى الساعة الـ11 مساء لكن ذلك يشمل الاستحمام والتصريحات الإعلامية بعد المباريات.

🚨Spain risk VIOLATING German law due to Lamine Yamal's participation in matches.

German regulations prohibit U18s from working past 20:00, but athletes can play until 23:00, including time for showering and media duties.

If Yamal plays the full match against Albania, it would… pic.twitter.com/qMDWIj07Ip

— Euro 24 Hub (@Euro24Hub) June 23, 2024