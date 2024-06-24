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إسبانيا مهددة بدفع غرامة مالية إذا لعب جمال أمام ألبانيا والسبب غريب

الأمين جمال بات أصغر لاعب يشارك في بطولة أمم أوروبا (غيتي)
24/6/2024

يواجه منتخب إسبانيا إمكانية تعرضه لغرامة مالية في كأس أمم أوروبا 2024، إذا شارك نجمه الصاعد والواعد الأمين جمال في مباراته الأخيرة في دور المجموعات ضد ألبانيا.

وبات الأمين أصغر لاعب في تاريخ اليورو بعد مشاركته في المباراة الأولى للمجموعة الثانية أمام كرواتيا بعمر 16 عامًا و338 يومًا، وأيضا أصغر لاعب يصنع هدفا بالبطولة.

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وبموجب قانون ألماني، لا يُسمح للأطفال دون سن 18 عامًا في ألمانيا، سواء كانوا أجانب أو مواطنين، بالعمل بعد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت ألمانيا، وذلك من أجل حمايتهم في مكان العمل.

غير أن القانون يمنح الرياضيين حرية المشاركة حتى الساعة الـ11 مساء لكن ذلك يشمل الاستحمام والتصريحات الإعلامية بعد المباريات.

وبناء عليه قد تنتهك إسبانيا القوانين الألمانية إذا لعب الأمين البالغ من العمر 16 عامًا في مباراتها الأخيرة في دور المجموعات ببطولة أمم أوروبا 2024 ضد ألبانيا يوم الاثنين.

وتشكل مباريات الأدوار الإقصائية، المقرر انطلاقها في الساعة التاسعة بتوقيت ألمانيا، مشكلة إضافية إذا امتدت إلى الأشواط الإضافية.

ويخلق هذا الوضع معضلة للمدرب الإسباني لويس دي لا فوينتي، الذي قد يحتاج إلى استبعاد الأمين من التشكيلة لتجنب التداعيات القانونية، في حين أن الهدف الأساسي لإسبانيا هو إشراك أفضل لاعبيها.

وفي حال تم إشراك الأمين في المباراة، فإن منتخب إسبانيا يخاطر بدفع غرامة مالية قدرها 30 ألف يورو. ويعتمد تنفيذ هذه الغرامة على موقف الحكومة الألمانية.

المصدر : مواقع إلكترونية