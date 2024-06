قورنت بملاعب اليورو.. حالة ملاعب كوبا أميركا تثير استياء اللاعبين والمدربين

نالت النسخة الـ48 من بطولة كوبا أميركا المقامة في الولايات المتحدة نصيبها من الانتقادات من طرف اللاعبين والمدربين خصوصا فيما تعلق بأرضية الملاعب حتى إن هناك من ذهب لمقارنتها بملاعب بطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

وأعطى لاعب خط الوسط الأميركي ويستون ماكيني تقييمًا سلبيًا لأرضية اللعب المخصصة لهذه المناسبة وقال "إنها أرض غير منتظمة، وتتكسر مع كل خطوة".

ولم يصمت لاعب يوفنتوس عندما يتعلق الأمر بالحديث عن أجواء المباريات التي خاضها حتى الآن، قائلا إنه "أمر محبط، خاصة بالنسبة للاعب، أن يكون في ملعب يتسع لـ70 ألف شخص ويدخله 25 ألفا فقط. لا توجد أجواء".

"It’s frustrating, especially as a player. You know, whenever you do come here to America you play in a stadium that can fit 70,000 people but 25,000 show up. You don’t really have an atmosphere. And then… pic.twitter.com/qD1aVwLLCS

🗣️ Weston McKennie on the field conditions of the Copa America stadiums:

وتبدو أبعاد الملاعب الأميركية أصغر قليلا من أبعاد كأس أوروبا، وهو ما أشار إليه لاعب خط وسط يوفنتوس قائلا "في ألمانيا، يلعب الجميع على ملاعب كبيرة، مع عشب رائع وتتأثر اللعبة بشكل إيجابي".

وعادة ما تكون العديد من الملاعب المعدة لاستضافة هذا الحدث مخصصة لكرة القدم الأميركية.

كما كانت الملاعب مجهزة بعشب اصطناعي، لكن في بطولة كوبا أميركا تم وضع طبقة من العشب الطبيعي فوقها، الأمر الذي يبدو أنه لم يقنع العديد من اللاعبين.

Now that the Atlanta-Houston game has been played, at Mercedes-Benz Stadium the artificial turf will be replaced with grass for the Copa America clash between Argentina & Canada. Will 3 days for the grass to settle be enough ? #ArgentinaNT #Messi pic.twitter.com/Dnoavvc90P

بعد 3 أيام من المنافسة، أصبحت حالة العشب هي القضية المتداولة بين اللاعبين في بطولة كوبا أميركا التي بدأت بأهداف رائعة وأرقام قياسية وإثارة كبيرة.

وبعد 4 مباريات فقط، اشتكت الفرق ولاعبوها من حالة الملاعب.

أولهم كان ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين الذي صرح بعد مواجهة كندا "مع كل الاحترام الواجب، الحمد لله فزنا، لأنه لولا ذلك لكان الأمر بمثابة عذر. عرفنا منذ 7 أشهر يتعين علينا اللعب هنا وقاموا بتغيير العشب قبل يومين".

من جانبه قال حارس منتخب التانغو إيمليانو مارتينيز لمحطة "تي واي سي" إن "القدوم إلى هنا في مواجهة منتخب كندا القوي، في وجود مهاجمين جيدين وفي ملعب كارثي، أصبحت الأمور أكثر صعوبة بعض الشيء بالنسبة لنا".

وأضاف "علينا أن نتحسن في هذا الجانب، وإلا ستبقى كوبا أميركا دائما في مستوى أقل من كأس أمم أوروبا".

Emi Martínez: "The pitch was a disaster. They put grass on top of a synthetic surface: it was like a trampoline when we received the ball"

One of Argentina's players highly critical of the pitch at Atlanta's Mercedes-Benz Stadium after their 2-0 win over Canada. #CopaAmérica pic.twitter.com/kl0cG3zrjg

— Jamie Ralph (@ModernLepra) June 21, 2024