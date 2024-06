حادثة غريبة بين الإيطالي مونتيلا مدرب تركيا وأردا غولر

أثارت لقطة لمدرب المنتخب التركي فينتشينزو مونتيلا مع النجم الصاعد أردا غولر، لاعب ريال مدريد، في تدريبات الفريق، جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي التركية، وانقسمت آراء الجماهير بين مهاجم للمدرب الإيطالي وآخرون ينتقدون المهاجمين بسبب "سوء الفهم" للموقف.

وانتشر على المنصات، أمس الأحد، مقطع مصور من تدريبات منتخب تركيا استعدادا للمواجهة الحاسمة للفريق في دور المجموعات أمام التشيك بعد غد الأربعاء، ظهر فيه المدرب مونتيلا وهو يأخذ قميص التدريبات من غولر ويبعده عن التدريبات الجماعية، في لقطة فسرها البعض بـ"قلة الاحترام" للاعب، فيما رأى آخرون أن القرار جاء من الإيطالي كإجراء احترازي، خوفا من تعرض التركي للإصابة.

وبعد هذه الحادثة وانتشار الفيديو بشكل واسع، خاصة أنها جاءت بعد يوم واحد من خسارة المنتخب التركي بثلاثية نظيفة من البرتغال، وعدم إشراك غولر أساسيا، تصدر اسم "مونتيلا" قائمة الوسوم الأكثر تداولا على منصة "إكس" في تركيا، بأكثر من 135 ألف تغريدة، ومن جانبه أعاد غولر نشر بيان اتحاد الكرة التركي، عبر حسابه على منصة إكس، والذي أوضح فيه تفاصيل الواقعة.

وقال الكاتب التركي، يوسف كابلان، عبر حسابه على منصة إكس "هذا التصرف من المدرب مونتيلا غير مقبول، وغولر كأن في حالة صدمة".

بدوره، هاجم السياسي التركي سنان أوغان مونتيلا والاتحاد التركي لكرة القدم، قائلا إن "مونتيلا يهاجم غولر أثناء التدريب وهذا غير مقبول أبدا، المدربون المساعدون يراقبون هذا فقط، وقالت السلطات الكروية المهمة التي تحدثت إليها، اليوم، إن الأمور لم تكن تسير على ما يرام في المنتخب الوطني، وأن المديرين الفنيين والمدربين المساعدين وجهوا بشكل خاطئ".

وأضاف أوغان "يجب أن يعلم الجميع أننا لن نسمح لرئيس الاتحاد محمد بويوكيكشي وحميد ألتنتوب ومونتيلا بالتقليل من قيمة ابن تركيا النجم العالمي، فكرة القدم التركية أكبر منكم جميعا، ولا تظنوا أن أحدا منكم لا غنى عنه".

وعلّق الاتحاد التركي لكرة القدم على الأخبار المتداولة عن الواقعة، مستنكرا ما وصفه "المعلومات المضللة الخبيثة، واستغلال المنتخب الوطني للمصالح الشخصية".

وقال رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم محمد بويوكيكشي، في بيان صدر اليوم الاثنين، "رغم أن نقطة واحدة ضد التشيك ستكون كافية لتأهلنا من المجموعة، فإنه لسوء الحظ، يتم تنفيذ عملية منظمة وخبيثة وقذرة، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، على صورة جلسة تدريبية عادية".

وأضاف بويوكيكشي "إن التركيز على الاهتمام الذي لا يريد لفريقنا الوطني أن ينجح بما يتماشى مع توقعاتهم الشخصية كان دائما يشكل تهديدا لكرة القدم لدينا، ونحن نؤمن من كل قلبنا أن الأشخاص الذين يفتقرون إلى القيم الوطنية، اليوم، كما في الماضي، لا يريدون لمنتخبنا التأهل".

وفي السياق ذاته، هاجم آخرون مستغلي الحدث لإثارة البلبلة في الكرة التركية، حيث رأى الصحفي الرياضي التركي إرسين شاهين، أنه من المفيد دائما التعامل مع الأحداث بـ"حس سليم" دون استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار المضللة وغير الدقيقة.

وكتب آخر "قام شخص ما بطرح سيناريو كاذب عن قصد، وأشعل النار في العديد من الحسابات الكبيرة التي تعمل مقابل المال، في الواقع، الوجه الحقيقي لحادثة أردا غولر ومونتيلا كان بهذه البساطة".

Sosyal medyayı kanalizasyona çeviren ve her fırsatta rögar kapaklarından başını çıkarıp pislik saçan “gazeteci görünümlü” kişilere inat her zaman aklıselimle olaylara yaklaşmakta fayda var. Gezi olaylarından beri manipülasyonlarla algı oluşturma çabalarına her dönemde şahit… pic.twitter.com/ElUi0NAAoJ

