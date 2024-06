انتقد عدد من أساطير كرة القدم الإنجليزية تعليقات المدير الفني لمنتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت بشأن عدم وجود بديل للاعب كالفين فيليبس ووصفوها بأنها "مهينة".

وتعرض ساوثغيت لانتقادات بسبب الأداء الضعيف لمنتخب "الأسود الثلاثة" خلال التعادل 1-1 مع الدانمارك الخميس الماضي.

وفشلت إنجلترا في تقديم أداء جيد أمام الدانمارك مع ظهور المزيد من علامات الاستفهام بشأن اختيار ساوثغيت الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد في خط الوسط بمباراتي يورو 2024 حتى الآن.

وبعد التعادل مع الدانمارك (1-1) في الجولة الثانية تعلل المدرب الإنجليزي بافتقاره إلى لاعب ارتكاز حقيقي يعوض غياب فيليبس.

وأضاف "نعلم أنها تجربة، ليس لدينا بديل طبيعي لكالفين فيليبس، لكننا نجرب بعض الأمور المختلفة".

And there was I, thinking it was just shit tactics & poor selections causing us problems. I feel like such a fucking idiot 😐 #THFC #COYS 🤍💙❤️‍🩹 #DENENG pic.twitter.com/gnOTyaQLEC

Gareth Southgate: “We don’t have a natural replacement for Kalvin Phillips.”

لقد كان ساوثغيت يمني النفس بأن يعتمد على فيليبس في عمق الملعب، لكي يمرر الكرات المتقنة ويطلق العنان لديكلان رايس ليتقدم إلى الأمام.

وكان فيليبس الدعامة الأساسية في فريق ساوثغيت خلال بطولة أمم أوروبا 2020، وساهم بقوة في وصول إنجلترا إلى النهائي.

وفقد فيليبس مكانه منذ ذلك الحين بعد معاناته من أجل الحصول على وقت كاف للعب برفقة مانشستر سيتي ولاحقا مع وست هام.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 A dominant midfield showing from Kalvin Phillips in England's semi-final win 👏👏👏 @FedExEurope | #EUROPZ | #EURO2020 pic.twitter.com/HZnyalSYgg

وردّ نجم منتخب إنجلترا السابق غاري لينيكر على تعليقات ساوثغيت بشأن البديل ووصفها بأنها "مهينة"، مشيرا إلى أن هناك لاعبين يمكنهم سد فجوة فيليبس بسهولة.

وفي حديثه في البودكاست "ذا رست إز فوتبول" قال "إنها إهانة لبعض اللاعبين الموجودين هناك، وهذا خطأ أيضا، هناك لاعبون في هذا الفريق يمكنهم القيام بذلك (دور فيليبس)، حتى اللاعبين الشباب الذين جلبهم مثل آدم وارتون يمكنهم فعل ذلك، ربما يستطيع كوبي ماينو أن يفعل ذلك أيضا".

وأضاف "اللاعبون يحتاجون فقط إلى التعليمات، وعليهم أن يفهموا ما هي أدوراهم".

Gary Lineker and Alan Shearer are calling out England manager Gareth Southgate.

"If we've been relying on Kalvin Phillips over the years that's very worrying to me."

"Adam Wharton could do it. Kobbie Mainoo.. Bellingham. But players need instructions." pic.twitter.com/eWk1KaN7St

— Kyama (@ElijahKyama_) June 22, 2024