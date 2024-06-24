رياضة|بطولة أمم أوروبا 2024|أوروبا

أساطير إنجلترا ينتقدون تصريحات ساوثغيت بخصوص فيليبس

Soccer Football - UEFA Nations League - Group C - England v Hungary - Molineux Stadium, Wolverhampton, Britain - June 14, 2022 England manager Gareth Southgate and Kalvin Phillips look dejected after the match Action Images via Reuters/Paul Childs
فيليبس (يمين) كان الدعامة الأساسية في فريق ساوثغيت خلال بطولة أمم أوروبا 2020 (رويترز)
24/6/2024

انتقد عدد من أساطير كرة القدم الإنجليزية تعليقات المدير الفني لمنتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت بشأن عدم وجود بديل للاعب كالفين فيليبس ووصفوها بأنها "مهينة".

وتعرض ساوثغيت لانتقادات بسبب الأداء الضعيف لمنتخب "الأسود الثلاثة" خلال التعادل 1-1 مع الدانمارك الخميس الماضي.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وفشلت إنجلترا في تقديم أداء جيد أمام الدانمارك مع ظهور المزيد من علامات الاستفهام بشأن اختيار ساوثغيت الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد في خط الوسط بمباراتي يورو 2024 حتى الآن.

وبعد التعادل مع الدانمارك (1-1) في الجولة الثانية تعلل المدرب الإنجليزي بافتقاره إلى لاعب ارتكاز حقيقي يعوض غياب فيليبس.

وأضاف "نعلم أنها تجربة، ليس لدينا بديل طبيعي لكالفين فيليبس، لكننا نجرب بعض الأمور المختلفة".

لقد كان ساوثغيت يمني النفس بأن يعتمد على فيليبس في عمق الملعب، لكي يمرر الكرات المتقنة ويطلق العنان لديكلان رايس ليتقدم إلى الأمام.

وكان فيليبس الدعامة الأساسية في فريق ساوثغيت خلال بطولة أمم أوروبا 2020، وساهم بقوة في وصول إنجلترا إلى النهائي.

وفقد فيليبس مكانه منذ ذلك الحين بعد معاناته من أجل الحصول على وقت كاف للعب برفقة مانشستر سيتي ولاحقا مع وست هام.

وردّ نجم منتخب إنجلترا السابق غاري لينيكر على تعليقات ساوثغيت بشأن البديل ووصفها بأنها "مهينة"، مشيرا إلى أن هناك لاعبين يمكنهم سد فجوة فيليبس بسهولة.

وفي حديثه في البودكاست "ذا رست إز فوتبول" قال "إنها إهانة لبعض اللاعبين الموجودين هناك، وهذا خطأ أيضا، هناك لاعبون في هذا الفريق يمكنهم القيام بذلك (دور فيليبس)، حتى اللاعبين الشباب الذين جلبهم مثل آدم وارتون يمكنهم فعل ذلك، ربما يستطيع كوبي ماينو أن يفعل ذلك أيضا".

وأضاف "اللاعبون يحتاجون فقط إلى التعليمات، وعليهم أن يفهموا ما هي أدوراهم".

كما اتفق الأسطورة آلان شيرر -الذي شارك في تقديم البودكاست مع لينيكر- مع الرأي القائل إن تعليقات ساوثغيت كانت خاطئة.

وعلق أسطورة نيوكاسل وإنجلترا على النقاش قائلا "إذا كنا نعتمد على كالفن فيليبس طوال السنوات الماضية فهذا أمر مقلق للغاية بالنسبة لي".

وأكد الدولي الإنجليزي السابق إيان رايت أيضا أن هناك عددا من اللاعبين الذين يمكنهم اللعب جنبا إلى جنب مع ديكلان رايس في خط وسط منتخب الأسود الثلاثة.

وفي حديثه على قناة "إيه تي في" بعد المباراة قال رايت "عند الاستماع إلى غاريث يتحدث عن كالفين فيليبس، وأنه هو الوحيد في البلاد الذي يمكنه لعب هذا الدور، لا أصدق ذلك".

وأضاف "أؤمن بقدرة آدم وارتون أو ماينو على لعب هذا الدور، وقد اختارهما ساوثغيت ضمن القائمة، ونحن الآن في وضع يتعين عليك الاستعانة بهما".

وتابع "الآن نحن في وضع لا نعتبره يائسا لأننا حصلنا على 4 نقاط، لكننا في مكان حيث نحتاج إلى شيء مختلف، نحتاج إلى تغيير شيء ما".

المصدر : الصحافة البريطانية