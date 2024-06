البلجيكي دوكو: غوارديولا جعلني لاعبا أفضل

قال لاعب المنتخب البلجيكي جيريمي دوكو إن مدربه في مانشستر سيتي بيب غوارديولا ساعده على تحسين مستواه، مشيرا إلى أنه لم يتواصل معه خلال بطولة أوروبا لكرة القدم (يورو 2024).

ودوكو (22 عاما) أحد النجوم الصاعدين في منتخب بلجيكا، وانضم لتشكيلة المنتخب بعد موسم أول ناجح مع سيتي فاز فيه بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، "بفضل سيتي، أعرف المزيد بشأن كرة القدم. ألعب الآن مع لاعبين أفضل، وأمام فرق أفضل وهذا غيرني. تعلمت الكثير في السراء والضراء".

وأضاف "بيب جاد جدا، يحظى بشغف كبير. إنه يسعى للكمال وعندما تلعب في سيتي، تسعى أنت الآخر لتحقيق الكمال. في الكثير من اللحظات كنت أظن أنني أبليت بلاء حسنا، ثم يأتي ليخبرني أنه كان من الممكن أن تقوم بهذا أو ذاك بصورة مختلفة. تعلمت منه الكثير".

وتابع النجم الصاعد حديثه عن غوارديولا "لكنه يعرف قدري كلاعب. اختارني بسبب قدراتي. لا يغيرني. يثق في قدرتي على اتخاذ القرارات الصحيحة".

ورغم ذلك، قال دوكو إنه لم يتواصل مع غوارديولا خلال مشاركته في البطولة القارية التي تستضيفها ألمانيا.

وأضاف "لم يراسلني، لكنني واثق أنه يشاهد المباريات… أو ربما لا، لأنه يشاهد الكثير من المباريات. ربما يلعب الجولف. لكنه يهتم بلاعبيه".

CHAMPIONS! 🏆 So proud to be a part of this team 💙 Dream come true to lift this trophy 🙏🏾🙌🏾 pic.twitter.com/VvdhUt2tmo

— Jeremy Doku (@JeremyDoku) May 19, 2024