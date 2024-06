3 خطوات تنقذ برشلونة من أزمته المالية وتدخله الميركاتو الصيفي

لم يتبق سوى أسبوع واحد لنادي برشلونة لإغلاق عملياته المالية وهو يعمل ضد عقارب الساعة ليتمكن من تقديم بعض الأرقام الجيدة لتدعيم فريقه لكرة القدم في الموسم الجديد.

ويهدف برشلونة إلى إغلاق عملياته المالية قبل 30 يونيو/حزيران لتقديم أرقام إيجابية في موازنته العامة.

وأثر الموسم الذي قضاه النادي الكتالوني في ملعب "مونتجويك" بشكل كبير على دخل النادي، وكان سلبيا للغاية على المستوى المالي. حيث انخفضت مبيعات التذاكر ومداخيل الترويج.

واستنفدت خزينة النادي الكتالوني إلى حد كبير في هذه المرحلة من السنة المالية 2023-2024 بسبب قلة المداخيل تزامنا مع استقبال المنافسين في ملعب "مونتجويك"، بسبب الأشغال الجارية على مستوى الملعب الرئيسي "كامب نو".

🚨🎖| Barcelona will receive a renewal bonus of €150M from Nike. Nike will also pay a guaranteed €90M fixed + bonuses to Barcelona each year. The fixed amount will be independent of club's performance in competitions unlike what was in previous years. [@RogerTorello] #fcblive pic.twitter.com/rJgUx9AHup

— BarçaTimes (@BarcaTimes) June 20, 2024