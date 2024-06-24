موعد مباراة فرنسا ضد بولندا في يورو 2024 والقنوات الناقلة

يلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره البولندي غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) المقامة حاليا في ألمانيا.

ويرغب المنتخب الفرنسي في تحقيق الفوز بهذه المباراة لضمان صدارة المجموعة ومواجهة صاحب المركز الثاني في المجموعة السادسة بدلا من احتلال المركز الثاني أو الثالث ومواجهة أحد أبطال المجموعات الأخرى.

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ويتساوى منتخبا فرنسا وهولندا برصيد 4 نقاط في صدارة المجموعة ويأتي خلفهما منتخب النمسا بفارق نقطة، ويتذيل منتخب بولندا الترتيب بدون رصيد وفقد فرصته في التأهل للأدوار الإقصائية.

ولم يقدم منتخب الديوك وصيف بطل كأس العالم النتائج المرجوة في البطولة حتى الآن، حيث استهل مبارياته بتحقيق فوز صعب على منتخب النمسا بهدف من نيران صديقة، ثم تعادل مع منتخب هولندا سلبيا.

ولم يستقر كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا على قناع طبي مثالي قبل مباراة بولندا، وستكون عودة مبابي مهاجم ريال مدريد الجديد موضع ترحيب كبير لفشل المنتخب الفرنسي في تسجيل هدف بأقدام لاعبيه في بطولة اليورو بألمانيا، خاصة أنه فاز على النمسا بهدف عكسي.

موعد مباراة فرنسا وبولندا والقنوات الناقلة

تقام مباراة فرنسا ضد بولندا في يورو 2024 على ملعب سيغنال إيدونا بارك في دورتموند غدا الثلاثاء الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعلق عليها الإماراتي علي سعيد الكعبي.

وتبث المباراة على قنوات "بي إن سبورتس" القطرية:

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كما يمكن مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

حكم المباراة

يدير المباراة طاقم تحكيم إيطالي بقيادة حكم الساحة ماركو غويدا ويساعده فيليبو ميلي وجورجيو بيريتي.