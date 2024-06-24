موعد مباراة البرازيل ضد كوستاريكا في كوبا أميركا والقنوات الناقلة

يواجه منتخب البرازيل كوستاريكا في افتتاح مشواره ببطولة كوبا أميركا 2024، المقامة حاليا بالولايات المتحدة.

ويلعب المنتخب البرازيلي، المتوج بتسعة ألقاب في البطولة، مع نظيره الكوستاريكي، الثلاثاء 25 يونيو/حزيران (الساعة الرابعة فجرا بتوقيت مكة المكرمة)، في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي تضم أيضا منتخبي باراغواي وكولومبيا.

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ويشارك منتخب البرازيل في البطولة بكتيبة هائلة من النجوم، يتقدمهم فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، ورودريغو، زميله في الفريق الملكي، اللذان قادا النادي العريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري المحلي في الموسم الماضي.

في المقابل، يخوض منتخب كوستاريكا البطولة بمعنويات مرتفعة، بعد نتائجه الجيدة في بداية مشواره بتصفيات كونكاكاف المؤهلة لمونديال 2026، حيث يبحث عن ظهوره الرابع على التوالي في المحفل العالمي الكبير.

ومن المنتظر أن يواجه فريق المدرب الأوروغواياني غوستافو ألفارو منافسة شديدة في دور المجموعات للبطولة، التي تشهد ظهوره الأول بها منذ نسخة عام 2016.

وفاز منتخب كوستاريكا بأربعة لقاءات خلال مبارياته الست الأخيرة بمختلف المسابقات، وتلقى خسارة وحيدة أمام منتخب الأرجنتين (بطل العالم).

ولم يستقبل المنتخب الكوستاريكي أي هدف في آخر ثلاث مباريات رسمية، علما بأنه فاز بـ15 مباراة من أصل 16 مواجهة سابقة عندما سجل لاعبوه الهدف الافتتاحي.

وخلال مشاركاته الخمس السابقة في كوبا أميركا، اجتاز منتخب كوستاريكا دور المجموعات عامي 2001 و2004، بينما خرج من الدور الأول بنسخ 1997 و2011 و2016.

المواجهات التاريخية بين البرازيل وكوستاريكا

وخسر منتخب كوستاريكا مبارياته التسع الأخيرة أمام نظيره البرازيلي، ولم يتمكن من التسجيل في آخر 3 لقاءات أُقيمت بين المنتخبين.

وبصفة عامة، التقى المنتخبان في 11 مواجهة بمختلف المسابقات، كانت الأفضلية الكاسحة لمنتخب البرازيل بطبيعة الحال، عقب تحقيقه 10 انتصارات، مقابل فوز وحيد لكوستاريكا تحقق عام 1960 ببطولة (بان أميركان).

موعد مباراة البرازيل وكوستاريكا والقنوات الناقلة

تقام مباراة البرازيل وكوستاريكا الثلاثاء 25 يونيو/حزيران على ملعب صوفي، ومن المقرر أن تنطلق المواجهة (الساعة الرابعة فجرا بتوقيت مكة المكرمة).

وتبث المباراة الافتتاحية على قنوات عالمية وقناة كونميبول على منصة يوتيوب:

TV3 Sport 1 Dan

Premier Sports 1 HD

CONMEBOL TV Youtube

كما يمكن مشاهدة البث المباشر لأبرز أحداث وأهداف المباراة عبر موقع الجزيرة نت.