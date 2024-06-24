موعد مباراة إيطاليا وكرواتيا في يورو 2024 والقنوات الناقلة

أجرى المنتخب الإيطالي، حامل لقب كأس أمم أوروبا، ونظيره الكرواتي، صاحب المركز الثالث في مونديال قطر 2022، تحضيراتهما النهائية استعدادا للقاء الذي يجمعهما -الليلة- في الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية من البطولة المقامة حاليا في ألمانيا، وسط مخاوف المنتخبين من وداع البطولة.

وسيكون التعادل كافيا لإيطاليا للتأهل للدور التالي بعد فوزها على ألبانيا 2-1 وخسارتها أمام إسبانيا بهدف نظيف، ولكن المنتخب الكرواتي مجبر على الفوز بعد خسارته بثلاثية نظيفة أمام إسبانيا والتعادل 1-1 مع ألبانيا.

وفي حال فوز كرواتيا، ونجاح ألبانيا في عرقلة مسيرة المنتخب الإسباني في المباراة الأخرى، سيخرج المنتخب الإيطالي من البطولة فيما سيعد كارثة أخرى للكرة الإيطالية، بعد الفشل في التأهل لكأس العالم في آخر نسختين.

إيطاليا تحتاج للتعادل من مباراة كرواتيا للتأهل لثمن نهائي يورو 2024 (غيتي)

وقال لوشيانو سباليتي، المدير الفني للمنتخب الإيطالي: "تحدثنا كثيرا وحاولنا فهم الأخطاء التي ارتكبناها أمام إسبانيا، حينما تخسر يمكن أن تحبط أو تحاول حل المشكلة، لحسن الحظ كرة القدم دائما ما تمنحك فرصة ثانية".

وأضاف: "نحاول تغيير سلوكنا ونحتاج لنكون أكثر قوة ومرونة، وأن نكون أقوياء ولا نجازف بمنحهم الفرص لتوجيه ضربة لنا، لكن ذلك لن يكون سهلا لأن هناك طرقا كثيرة يمكنهم من خلالها فعل ذلك ".

ولم يظهر المنتخب الكرواتي، المتأهل لنصف نهائي كأس العالم في آخر نسختين ووصيف بطولة دوري الأمم الأوروبية 2023، سوى القليل من إمكانياته الحقيقية، في الوقت الذي تكاثرت فيه الأقاويل التي مفادها أن الفريق الذي يقوده النجم لوكا مودريتش (38 عاما) لم يعد في قمة أدائه .

وقال زالاتكو داليتش، المدير الفني للمنتخب الكرواتي إنه "افتقدنا الشراسة، لاعبونا يتقدمون في العمر ونتائج البطولة مفتوحة على كافة الاحتمالات".

وأضاف "بالنسبة لنا، أدوار خروج المغلوب تبدأ الآن، دعونا نتعامل معها".

موعد مباراة إيطاليا وكرواتيا والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق المواجهة على ملعب "ريد بول أرينا" اليوم الاثنين 24 يوينو/حزيران الساعة العاشرة مساء 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

ويمكن مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية صاحبة الحقوق الحصرية لبطولة يورو 2024 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قنواتها:

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كما يمكن متابعة أبرز أحداث وأهداف القمة الكروية في تغطية مباشرة عبر موقع الجزيرة نت.

تشكيلة إيطاليا المحتملة

الحارس جيانلويجي دوناروما (القائد) وجيوفاني دي لورينتسو، وأليساندرو باستوني، وريكاردو كالافيوري، وفيدريكو ديماركو، وجورجينيو، ونيكولو باريلا، وفيدريكو كييزا، ودافيدي فراتيسي ولورينتسو بليغريني، وجيانلوكا سكاماكا.

تشكيلة كرواتيا المحتملة

الحارس دومينيك ليفاكوفيتش، ويوسيب يورانوفيتش، ويوسيب سوتالو، وإيفان بريشيتش، ويوشكو غفارديول، ومارسيلو بروزوفيتش، وماتيو كوفاتشيتش، ولوكا مودريتش (القائد) وأندريه كراماريتش ولوفرو ماير، وبرونو بتكوفيتش.

حكم المباراة

يدير القمة الكروية بين إيطاليا وكرواتيا، طاقم تحكيم هولندي بقيادة داني ماكيلي.