موعد مباراة إنجلترا ضد سلوفينيا في يورو 2024 والقنوات الناقلة

يواجه منتخب إنجلترا نظيره السلوفيني، الثلاثاء 25 يونيو/حزيران الجاري، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024" لكرة القدم، المقامة حاليا في ألمانيا.

ويملك المنتخب الإنجليزي بقيادة مدربه غاريث ساوثغيت 4 نقاط من مباراتين، ويسعى في كولن لتأمين صدارة المجموعة الثالثة.

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ورغم تواجد المنتخب الإنجليزي على قمة المجموعة واقترابه من التأهل للأدوار الإقصائية، فإن أداءه في المباراة أمام المنتخب الدانماركي أثار الكثير من التحليلات المتعمقة حول الأخطاء التي وقعت فيها تشكيلة المدرب ساوثغيت في ألمانيا.

وسارع الهداف التاريخي هاري كين إلى الدفاع عن ساوثغيت، قائلا "لا أستطيع أن أتحدث بما فيه الكفاية عن غاريث وما فعله لهذا الفريق والأمة. بشأن الوضع الذي كنا فيه وأين نحن الآن كمنتخب وطني، فالأمر مختلف تماما".

موعد مباراة إنجلترا وسلوفينيا والقنوات الناقلة

تُجرى مباراة إنجلترا وسلوفينيا الثلاثاء 25 يونيو/حزيران الجاري على ملعب راين إينرجي ستاديون في كولن، ومن المقرر أن تبدأ المباراة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتبث المباراة مباشرة عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وسيتولى التعليق الجزائري حفيظ الدراجي:

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كما يمكن مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

حكم المباراة

يدير المباراة المرتقبة بين إنجلترا وسلوفينيا الحكم الفرنسي كليمون توربان.