النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يحتفل بعيده الـ37
يحتفل، اليوم، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب "التانغو" وفريق إنتر ميامي الأميركي، بعيد ميلاده الـ37، في حين يتواجد مع منتخب بلاده للدفاع عن لقبه بطلا لكوبا أميركا.
وقدم ميسي تمريرة حاسمة للاوتارو مارتينيز، الذي سجل الهدف الثاني في المباراة التي فاز بها "الألباسيلستي" على كندا بهدفين دون رد في افتتاح البطولة القارية، التي حقق لقبها ميسي قبل عامين لأول مرة في مسيرته.
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وتشير أرقام ميسي إلى أننا أمام أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة، وأحد أساطيرها التي تتنظر كثيرا كرة القدم قبل أن تنجب مثله.
ولم يؤكد أو يستبعد ميسي مشاركته بمونديال 2026، إذا قال -في تصريح سابق- إنه "لا أفكّر في المونديال، ولا أقول إنني لن أكون هناك بنسبة 100%. بسبب عمري، من الطبيعي ألا أكون هناك. بعد ذلك سنرى. ربما ننجح في كوبا أميركا وكل الأمور مجتمعة لتحقيق النجاح. ربما لا. في الواقع، ستكون الأمور صعبة".
وأبرز هذه الأرقام هي:
- لعب 1065 مباراة.
- ساهم في 1211 هدفا (رقم قياسي).
- سجل 837 هدفا.
- قدم 374 (رقم قياسي).
- سجل 57 ثلاثية.
- سجل 65 هدفا من ركلة حرة.
- 8 كرات ذهبية (رقم قياسي).
- فاز 6 مرات بالحذاء الذهبي الأوروبي.
- 44 لقبا جماعيا (رقم قياسي).
- لقب بكأس العالم.
- لقب بكوبا أميركا.
- ذهبية أولمبياد 2008.
- 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.
- 10 ألقاب في الليغا.
- أول لاعب في تاريخ كوبا أميركا يقدم تمريرة حاسمة في 7 نسخ مختلفة من المسابقة.
- أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في تاريخ كوبا أميركا (35 مباراة).