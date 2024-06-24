النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يحتفل بعيده الـ37

يحتفل اليوم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب "التانغو" وفريق إنتر ميامي الأميركي بعيده الـ37 بينما يتواجد مع منتخب بلاده للدفاع عن لقبه بطلا لكوبا أميركا.

وقدم ميسي تمريرة حاسمة للاوتارو مارتينيز الذي سجل الهدف الثاني في المباراة التي فاز بها "الألباسيلستي" على كندا بهدفين دون رد في افتتاح البطولة القارية التي حقق لقبها -قبل عامين- ميسي لأول مرة في مسيرته.

وتشير أرقام ميسي إلى أننا أمام أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة وأحد أساطيرها التي تتنظر كثيرا كرة القدم قبل أن تنجب مثله.

ولم يؤكد أو يستبعد ميسي مشاركته بمونديال 2026، إذا قال -في تصريح سابق- إنه "لا أفكّر في المونديال، ولا أقول إنني لن أكون هناك بنسبة 100%. بسبب عمري، من الطبيعي ألا أكون هناك. بعد ذلك سنرى. ربما ننجح في كوبا أميركا وكل الأمور مجتمعة لتحقيق النجاح. ربما لا. في الواقع، ستكون الأمور صعبة".

وأبرز هذه الأرقام هي: