شاهد.. إصابة خطيرة لفارغا لاعب منتخب المجر في يورو 2024

أكد الاتحاد المجري لكرة القدم أن لاعب المنتخب بارناباس فارغا، "استعاد وعيه" ونقل إلى المستشفى بصورة عاجلة وحالته الآن مستقرة وتحت السيطرة طبيا.

وتعرض فارغا لاصطدام قوي مع حارس أسكتلندا أنغوس جان في المباراة التي انتهت بهدف قاتل للمجر في يورو 2024.

واستدعى هذا الاصطدام تدخلا عاجلا من رجال الإسعاف الذين حاولوا إنقاذه في حين غطى لاعبو المجر زميلهم ببطانية كبيرة لمنع رؤية الإصابة التي بدت قاسية وخطيرة.

We Pray For Barnabas Varga. 🙏🏻🇭🇺 pic.twitter.com/3MUqBpaKTW — klevinjo (@itzklevinjo) June 23, 2024

وتوقف اللعب في الدقيقة الـ68، بسبب سقوط فارغا إثر التحام قوي خلال الصراع على كرة عالية، وسيطر القلق على اللاعبين والجماهير الحاضرة، وبعد عدة دقائق من التوقف، تم نقل اللاعب إلى خارج الملعب لتلقي الرعاية الطبية.

اصطدام قوي بين حارس إسكتلندا، أنغوس جان، وبارناباس فارغا، لاعب المجر، استدعى تدخلا عاجلا من رجال الإسعاف محاولين إنقاذه مع تغطية لاعبي المجر لزميلهم لمنع رؤية الإصابة التي بدت قاسية. pic.twitter.com/MERRZs3kH3 — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) June 23, 2024

وكان البديل كيفن تشوبوث سجل هدفا في اللحظات الأخيرة قاد به المجر لفوز مفاجئ في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى، لتودع أسكتلندا منافسات البطولة وتترقب المجر نتائج المجموعات الأخرى على أمل التأهل لدور الـ16 ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.

اليورو 2024 | اسكتلندا 0 × 0 المجر | اعادة لقطة اصابة لاعب المجر – F24 pic.twitter.com/lCg9Nz8uyf — قضيت عمري بين هدبان وهديب (@Denese1163884) June 23, 2024

وأعادت هذه الإصابة وتغطية اللاعب وخروجه بهذه الطريقة للأذهان حادثة سقوط اللاعب الدانماركي كريستيان إريكسن وللمفارقة أنها جاءت في يورو 2021 الماضي.