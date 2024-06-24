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شاهد.. إصابة خطيرة لفارغا لاعب منتخب المجر في يورو 2024

لاعبو المجر ورجال الإسعاف غطوا فارغا لمنع الجماهير من رؤية إصابته الخطيرة (وكالة الأناضول)
24/6/2024-|آخر تحديث: 24/6/202412:57 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

أكد الاتحاد المجري لكرة القدم أن لاعب المنتخب بارناباس فارغا، "استعاد وعيه" ونقل إلى المستشفى بصورة عاجلة وحالته الآن مستقرة وتحت السيطرة طبيا.

وتعرض فارغا لاصطدام قوي مع حارس أسكتلندا أنغوس جان في المباراة التي انتهت بهدف قاتل للمجر في يورو 2024.

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واستدعى هذا الاصطدام تدخلا عاجلا من رجال الإسعاف الذين حاولوا إنقاذه في حين غطى لاعبو المجر زميلهم ببطانية كبيرة لمنع رؤية الإصابة التي بدت قاسية وخطيرة.

وتوقف اللعب في الدقيقة الـ68، بسبب سقوط فارغا إثر التحام قوي خلال الصراع على كرة عالية، وسيطر القلق على اللاعبين والجماهير الحاضرة، وبعد عدة دقائق من التوقف، تم نقل اللاعب إلى خارج الملعب لتلقي الرعاية الطبية.

وكان البديل كيفن تشوبوث سجل هدفا في اللحظات الأخيرة قاد به المجر لفوز مفاجئ في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى، لتودع أسكتلندا منافسات البطولة وتترقب المجر نتائج المجموعات الأخرى على أمل التأهل لدور الـ16 ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.

وأعادت هذه الإصابة وتغطية اللاعب وخروجه بهذه الطريقة للأذهان حادثة سقوط اللاعب الدانماركي كريستيان إريكسن وللمفارقة أنها جاءت في يورو 2021 الماضي.

المصدر : الجزيرة