نهائي يورو 92.. المسمار الأخير في نعش قانون "إعادة الكرة بالقدم للحارس"

32 عاما مرت منذ أن استغل الحارس الأسطوري للدانمارك، بيتر شمايكل، قانونا يسمح له بالتقاط التمريرات الخلفية من زملائه، ليفسح الطريق أمام منتخب بلاده نحو منصة التتويج بكأس أمم أوروبا 1992 في السويد.

وحلت الدانمارك في المرتبة الثانية بالتصفيات المؤهلة لليورو، وفشلت في التأهل للمنافسة القارية. لكن منع يوغسلافيا من المشاركة في البطولة، بسبب الحرب الأهلية، استدعى الويفا -وقتها- الدانمارك لتحل محلها.

وعكس التوقعات، حقق "الفايكنغ" الفوز تلو الآخر ليظفر بالكأس. ولكن طريقة لعبه في النهائي ضد ألمانيا أحدثت تغييراً كبيراً في قوانين المستديرة الساحرة.

ورغم أن قصة فوز الدانمارك باليورو ملحمية ويضرب بها المثل في الإصرار والعزيمة والإيمان بالقدرات، ولكن ما فعله شمايكل في المباراة كان حاسما في إلغاء أحد قوانين الكرة.

وكان شمايكل يتعمد إضاعة الوقت بعد أن يستلم تمريرة خلفية من زميله، وانتظار الخصم حتى يقترب منه، ثم يلتقط الكرة والاحتفاظ بها لوقت أطول، ومهدت هذه الطريقة التي أضاع فيها الدانماركيون الكثير من الوقت الطريق لبلوغ المجد الأوروبي.

وفي النهائي أمام منتخب "المانشافت" كان شمايكل يمرر الكرة إلى زميله، ثم يستعيدها، مما يجبر النجم الألماني يورغن كلينسمان على الركض نحوه، قبل أن يلتقط الكرة. وكرر شمايكل هذا الأمر عدة مرات خلال المباراة أضاع فيها وقتا معتبرا.

