ناتشو ينتقل إلى القادسية السعودي

ذكر تقرير إسباني أن ناتشو لاعب المنتخب الإسباني وقائد فريق ريال مدريد سينتقل إلى نادي القادسية السعودي الصاعد حديثا إلى دوري المحترفين بعد نهاية مشاركته في بطولة يورو 2024 لكرة القدم.

وينتهي عقد ناتشو نهاية هذا الشهر، وكان في محادثات متقدمة مع نادي الاتحاد السعودي، قبل أن يتقدم القادسية ويحسم الصفقة.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن ناتشو فيرنانديز (34 عاما) سينضم إلى القادسية بعد انتهاء مشاركته في بطولة أمم أوروبا 2024، وأنه اتفق على توقيع عقد لمدة عامين مقابل مبلغ يقارب 10 ملايين يورو معفاة من الضرائب، حيث يذهب الراتب بالكامل إلى اللاعب.

وأشارت بعض التقارير إلى أن رحيل ناتشو دفع ريال مدريد إلى تسريع الخطى لضم ليني يورو لاعب ليل الفرنسي ليحل محله.

وانضم ناتشو إلى ريال مدريد وهو في العاشرة من عمره، قبل أن يشارك لأول مرة مع النادي في عام 2011 تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو.

وشارك ناتشو في 363 مباراة بقميص المرينغي، وفاز بـ26 لقبا، منها 6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا و4 ألقاب بالدوري الإسباني، ليكون بذلك اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ نادي العاصمة الإسبانية إلى جانب زميله لوكا مودريتش.

Nacho spent 68.1% of his life so far at Real Madrid. pic.twitter.com/8JgIFeE4Qy

— Madrid Universal (@MadridUniversal) June 22, 2024