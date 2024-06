أفضل 11 نجما تألقوا بسن المراهقة في تاريخ كرة القدم

شهد تاريخ كرة القدم تألق عدد من اللاعبين الموهوبين الذين بلغوا القمة وذروة النجاح في سن المراهقة وفرضوا أنفسهم في صفوف النخبة قبل بلوغ الـ20 عاما.

لم يفز أغلب هؤلاء المراهقين الموهوبين بعدد كبير من الجوائز والألقاب خلال السنوات الأولى من حياتهم المهنية فحسب، بل تفاخروا أيضا بتأثيرهم الكبير على أنديتهم ومنتخباتهم.

وحظيت الأرجنتين باثنين من أكثر المواهب الشابة إثارة على الإطلاق هما دييغو مارادونا وليونيل ميسي، في حين فاز الأيقونة البرازيلية بيليه بأول ألقابه الثلاثة عندما كان عمره 17 عاما فقط.

1- البرازيلي بيليه: 27 جائزة (سانتوس، نيويورك كوزموس، منتخب البرازيل).

2- الفرنسي كيليان مبابي: 18 جائزة (موناكو، باريس سان جيرمان، ريال مدريد، فرنسا).

3- الأرجنتيني ليونيل ميسي: 41 جائزة (برشلونة، باريس سان جيرمان، إنتر ميامي، الأرجنتين).

4- الأرجنتيني دييغو مارادونا: 9 جوائز (أرجنتينوس جونيورز، بوكا جونيورز، برشلونة، نابولي، إشبيلية، نيولز أولد بويز، الأرجنتين).

5- البرازيلي رونالدو نازارو: 16 جائزة (كروزيرو، ريال مدريد، برشلونة، آيندهوفن، إنتر ميلان، كورينثيانز، ميلان البرازيل).

