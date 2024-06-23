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أفضل 11 نجما تألقوا بسن المراهقة في تاريخ كرة القدم

بيلي يتوج بجائزة في سن الـ18 عاما
بيليه يتوج بجائزة في سن الـ17 عاما (مواقع التواصل)
23/6/2024

شهد تاريخ كرة القدم تألق عدد من اللاعبين الموهوبين الذين بلغوا القمة وذروة النجاح في سن المراهقة وفرضوا أنفسهم في صفوف النخبة قبل بلوغ الـ20 عاما.

لم يفز أغلب هؤلاء المراهقين الموهوبين بعدد كبير من الجوائز والألقاب خلال السنوات الأولى من حياتهم المهنية فحسب، بل تفاخروا أيضا بتأثيرهم الكبير على أنديتهم ومنتخباتهم.

وحظيت الأرجنتين باثنين من أكثر المواهب الشابة إثارة على الإطلاق هما دييغو مارادونا وليونيل ميسي، في حين فاز الأيقونة البرازيلية بيليه بأول ألقابه الثلاثة عندما كان عمره 17 عاما فقط.

وفيما يلي نظرة على المواهب الذين أصبحوا من أفضل اللاعبين في جيلهم بناء على العوامل التالية:

 

  • التأثير داخل النادي.
  • الفوز بالجوائز الفردية والألقاب في سن المراهقة.
  • التوقعات.
  • قوة الدوري.

1- البرازيلي بيليه: 27 جائزة (سانتوس، نيويورك كوزموس، منتخب البرازيل).

2- الفرنسي كيليان مبابي: 18 جائزة (موناكو، باريس سان جيرمان، ريال مدريد، فرنسا).

3- الأرجنتيني ليونيل ميسي: 41 جائزة (برشلونة، باريس سان جيرمان، إنتر ميامي، الأرجنتين).

4- الأرجنتيني دييغو مارادونا: 9 جوائز (أرجنتينوس جونيورز، بوكا جونيورز، برشلونة، نابولي، إشبيلية، نيولز أولد بويز، الأرجنتين).

5- البرازيلي رونالدو نازارو: 16 جائزة (كروزيرو، ريال مدريد، برشلونة، آيندهوفن، إنتر ميلان، كورينثيانز، ميلان البرازيل).

6- الإنجليزي واين روني: 13 جائزة (إيفرتون، مانشستر يونايتد، ديربي كاونتي، دي سي يونايتد، إنجلترا).

7- الإنجليزي جيمي جريفز: 4 جوائز (تشلسي، ميلان، توتنهام، وست هام، تشيلمسفورد، بارنت، إنجلترا).

8- الهولندي يوهان كرويف: 21 جائزة (أياكس، برشلونة، فينورد، هولندا).

9- الإنجليزي مايكل أوين: 8 جوائز (ليفربول، ريال مدريد، نيوكاسل، مانشستر يونايتد، ستوك، إنجلترا).

10- البرتغالي كريستيانو رونالدو: 27 جائزة (سبورتينغ لشبونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس، النصر السعودي).

11- الإنجليزي دنكان إدواردز: جائزتان (مانشستر يونايتد)، لم يكن لديه الوقت الكافي للتقدم إلى ما بعد سنوات مراهقته، في عمر 21 عاما كان لاعب خط الوسط الساحر في مانشستر يونايتد واحدا من 23 شخصا لقوا حتفهم في كارثة ميونخ الجوية في 1958، والتي كان فريق الشياطين الحمر من ضمنها.

 

المصدر : الصحافة البريطانية