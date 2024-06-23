أفضل 11 نجما تألقوا بسن المراهقة في تاريخ كرة القدم

شهد تاريخ كرة القدم تألق عدد من اللاعبين الموهوبين الذين بلغوا القمة وذروة النجاح في سن المراهقة وفرضوا أنفسهم في صفوف النخبة قبل بلوغ الـ20 عاما.

لم يفز أغلب هؤلاء المراهقين الموهوبين بعدد كبير من الجوائز والألقاب خلال السنوات الأولى من حياتهم المهنية فحسب، بل تفاخروا أيضا بتأثيرهم الكبير على أنديتهم ومنتخباتهم.

وحظيت الأرجنتين باثنين من أكثر المواهب الشابة إثارة على الإطلاق هما دييغو مارادونا وليونيل ميسي، في حين فاز الأيقونة البرازيلية بيليه بأول ألقابه الثلاثة عندما كان عمره 17 عاما فقط.

وفيما يلي نظرة على المواهب الذين أصبحوا من أفضل اللاعبين في جيلهم بناء على العوامل التالية:

التأثير داخل النادي.

الفوز بالجوائز الفردية والألقاب في سن المراهقة.

التوقعات.

قوة الدوري.

1- البرازيلي بيليه: 27 جائزة (سانتوس، نيويورك كوزموس، منتخب البرازيل).

2- الفرنسي كيليان مبابي: 18 جائزة (موناكو، باريس سان جيرمان، ريال مدريد، فرنسا).

3- الأرجنتيني ليونيل ميسي: 41 جائزة (برشلونة، باريس سان جيرمان، إنتر ميامي، الأرجنتين).

4- الأرجنتيني دييغو مارادونا: 9 جوائز (أرجنتينوس جونيورز، بوكا جونيورز، برشلونة، نابولي، إشبيلية، نيولز أولد بويز، الأرجنتين).

5- البرازيلي رونالدو نازارو: 16 جائزة (كروزيرو، ريال مدريد، برشلونة، آيندهوفن، إنتر ميلان، كورينثيانز، ميلان البرازيل).

18 years ago today, Ronaldo Nazario scored a hat trick against Man United and got a standing ovation by the Old Trafford faithful. El Fenômeno was on another level 🇧🇷👏 (via @ChampionsLeague)pic.twitter.com/4vXQZwGdAN — ESPN FC (@ESPNFC) April 23, 2021

6- الإنجليزي واين روني: 13 جائزة (إيفرتون، مانشستر يونايتد، ديربي كاونتي، دي سي يونايتد، إنجلترا).

7- الإنجليزي جيمي جريفز: 4 جوائز (تشلسي، ميلان، توتنهام، وست هام، تشيلمسفورد، بارنت، إنجلترا).

#PremierLeague 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

West Ham vs Manchester United.

Jimmy Greaves tribute by the Hammers in London Stadium today. pic.twitter.com/Z5U6sjgZSQ — 𝕊𝕋𝔸ℕ𝔻 𝕐𝕆𝕌ℝ 𝔾ℝ𝕆𝕌ℕ𝔻 👊 (@Ultramaniatics_) September 19, 2021

8- الهولندي يوهان كرويف: 21 جائزة (أياكس، برشلونة، فينورد، هولندا).

9- الإنجليزي مايكل أوين: 8 جوائز (ليفربول، ريال مدريد، نيوكاسل، مانشستر يونايتد، ستوك، إنجلترا).

📊 Statistical GOAT Chronicles 📈: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Michael Owen – The Youngest Premier League Hat-Trick Hero! Did you know that the famous forward and Ballon d'Or winner, Michael Owen, achieved this feat at just 18 years and 62 days old? 🌟⚽ pic.twitter.com/HADNl2YuFC — GOAT Stats Reveal (@GoatStatsReveal) September 5, 2023

10- البرتغالي كريستيانو رونالدو: 27 جائزة (سبورتينغ لشبونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس، النصر السعودي).

Cristiano Ronaldo at Euro 2004 doesn't get talked about enough. Bro was just 18 years old and carried his country to their first ever international Final, only for the senior players like Figo and Deco to bottle it 🇵🇹pic.twitter.com/B8dm9B0oeZ — LLF (@laligafrauds) June 18, 2024

11- الإنجليزي دنكان إدواردز: جائزتان (مانشستر يونايتد)، لم يكن لديه الوقت الكافي للتقدم إلى ما بعد سنوات مراهقته، في عمر 21 عاما كان لاعب خط الوسط الساحر في مانشستر يونايتد واحدا من 23 شخصا لقوا حتفهم في كارثة ميونخ الجوية في 1958، والتي كان فريق الشياطين الحمر من ضمنها.