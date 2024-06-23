يورو 2024.. البرتغال تتأهل لثمن النهائي وبلجيكا تستعيد توازنها وتنعش آمالها
في ختام الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم أوروبا، تأهلت البرتغال إلى ثمن النهائي بفوزها الكبير على تركيا، واستعادت بلجيكا توازنها وأنعشت آمالها بالفوز على رومانيا، كما انتزعت جورجيا التعادل من التشيك.
وحقق المنتخب البلجيكي فوزه الأول في يورو 2024 على حساب نظيره الروماني بهدفين دون رد في الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة.
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تعادل بطعم الانتصار لجورجيا أمام التشيك في يورو 2024
وتقدم منتخب بلجيكا عن طريق يوري تيليمانس في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف زميله كيفن دي بروين الهدف الثاني في الدقيقة الـ80.
تيليمانس يفتتح التسجيل لمنتخب بلجيكا ⚽️🇧🇪
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دي بروين يضاعف النتيجة لمنتخب بلجيكا
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 22, 2024
وكان المنتخب البلجيكي خسر مباراته الأولى في البطولة أمام سلوفاكيا بهدف نظيف، ليحقق بذلك أول 3 نقاط له في البطولة، ويحتل المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف خلف رومانيا في المركز الأول.
وفي المجموعة السادسة، ضمن المنتخب البرتغالي مقعده في ثمن النهائي بفوزه على نظيره التركي بثلاثية نظيفة سجلها برناردو سيلفا (21)، وسامت أكايدين، لاعب المنتخب التركي، بالخطأ في مرمى فريقه (28) وبرونو فيرنانديز (55).
البرتغال تهزم تركيا وتحسم صدارة المجموعة السادسة
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 22, 2024
ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، ليضمن صدارتها مع تبقي جولة على نهاية دور المجموعات.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد منتخب تركيا عند 3 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن التشيك وجورجيا في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.
وفي المجموعة السادسة نفسها، تعادل منتخب التشيك مع جورجيا 1-1.
التعادل يحسم مباراة جورجيا وتشيكيا
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 22, 2024
وتقدم المنتخب الجورجي عن طريق جورجي ميكاوتادزي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ضربة جزاء، في حين سجل باتريك تشيك هدف التعادل لمنتخب التشيك في الدقيقة 58.
ويلتقي المنتخب التشيكي مع نظيره التركي في الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة الأربعاء المقبل، وهو اليوم نفسه الذي تقام به مباراة جورجيا مع البرتغال.