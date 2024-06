الإحصاءات تكشف تصدر ألمانيا وإسبانيا وتراجع إنجلترا وإيطاليا في يورو 2024

لا تحتاج إلى قدر كبير من الإحصاءات لتعرف أن ألمانيا وإسبانيا قدمتا عروضا قوية في بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم، وأن إنجلترا فشلت في التألق بينما عانت كرواتيا، لكن الأرقام الدقيقة تكشف بجلاء عن أسباب سعادة بعض الفرق وتعاسة أخرى.

وسحق هجوم إسبانيا السريع منتخب كرواتيا وجعل إيطاليا تبدو متوسطة، بينما مزقت ألمانيا منتخب أسكتلندا وهيمنت على المجر لذلك ليس من المستغرب أن يتفوق أصحاب الأرض في بعض الإحصاءات الهجومية الرئيسية.

وتملك إنجلترا 4 نقاط من مباراتين في دور المجموعات لكن فريق المدرب غاريث ساوثغيت واجه انتقادات بسبب سلبيته التي تظهرها الإحصاءات بوضوح.

ومقارنة إنجلترا بألمانيا وإسبانيا لا تظهر نتائج متناقضة فحسب بل ربما أيضا تظهر نهجا مختلفا خاصة عندما يتعلق الأمر بالنوايا الهجومية.

وعلى سبيل المثال، أحد الانتقادات الرئيسية الموجهة ضد منتخب إنجلترا هو أنهم يتراجعون بسهولة بدلا من التقدم للأمام.

وبينما قامت إسبانيا بـ10 من أصل 30 تدخلا في الثلث الهجومي الأخير مقابل 7 من 27 لألمانيا وفقا لموقع (إف بريف دوت كوم)، قامت إنجلترا بـ3 تدخلات فقط في نفس المنطقة من الملعب من أصل 19.

ومع ذلك، لم يقتصر الأمر على جهودهم لاستعادة الكرة فحسب، إذ كانت إنجلترا أقل عقلية هجومية من الآخرين.

ووفقا لموقع (أوبتا) لإحصائيات كرة القدم، تحتل إنجلترا أيضا المركز الأخير عندما يتعلق الأمر بلمس الكرة داخل منطقة الجزاء برصيد 25 لمسة في مباراتين.

وتتصدر بلجيكا، التي أعادت مشوارها إلى المسار الصحيح بفوزها 2-صفر على رومانيا أمس السبت الإحصاءات برصيد 75 لمسة متقدمة على البرتغال (68) وألمانيا (67).

Some serious skills on show 😮‍💨#EUROskills | @Alipay pic.twitter.com/INfg8Qzavs

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 23, 2024