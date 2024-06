جدد النجم الهولندي من أصول مغربية أنور الغازي دعمه لأطفال غزة، رغم استبعاده من ناديه الألماني وتضرر مسيرته الكروية بسبب دعمه لقطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى الآن.

ونشر الغازي عبر حساباته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، مقطعا مصورا يتحدث فيه عن ثباته على موقفه في الوقوف مع أطفال غزة، معلقا على الفيديو "دافع عن الحق حتى لو كان ذلك يعني الوقوف بمفردك".

وقال صاحب الـ29 عاما: "قف في المكان الصحيح حتى لو كان هذا يعني أن تكون وحيدا، ولا أندم ولست خائفا على مركزي، ولن أتراجع عما قلته وما أقف من أجله، سأبقى حتى آخر نفس أتحدث من أجل الإنسانية والمظلومين، لأطفال غزة أحبكم وسأقف دائما معكم".

Stand for what is right even if it means standing alone. ❤️🙏🏽 pic.twitter.com/GSj2YmPB30

— Anwar El Ghazi (@elghazi1995) June 19, 2024