متصدر غريب لقائمة هدافي يورو 2024

يسدل الستار -اليوم السبت- على الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم أوروبا 2024 بمتصدر غير مألوف لقائمة هدافي البطولة التي تقدم مستويات كروية وفنية وجماهيرية استثنائية.

وتقام 3 مواجهات اليوم أبرزها بين تركيا والبرتغال في المجموعة السادسة:

التشيك x جورجيا (المجموعة السادسة)

تركيا x البرتغال (المجموعة السادسة)

بلجيكا x رومانيا (المجموعة الخامسة)

وحتى الآن ضمن فريقان فقط تأهلهما إلى ثمن نهائي البطولة، وهما:

ألمانيا

إسبانيا

ومنتخبات تقترب بوصولها إلى النقطة الرابعة، مثل:

فرنسا

هولندا

إنجلترا

ورغم الغزارة التهديفية في البطولة التي لم تنته فيها أي مباراة بالتعادل السلبي سوى مواجهة فرنسا وهولندا أمس الجمعة، فإن متصدر ترتيب الهدافين هو الأهداف العكسية وليس أي لاعب من أي منتخب.

قائمة هدافي اليورو 2024: