المغربي سلامي مدربا جديدا لمنتخب الأردن خلفا لمواطنه عموتة

عين الاتحاد الأردني لكرة القدم -اليوم السبت- المغربي جمال سلامي مدربا للمنتخب الوطني الأول لقيادة الفريق في الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2026 في سبتمبر/أيلول المقبل وكأس آسيا 2027 في السعودية وذلك خلفا لمواطنه الحسين عموتة.

وأعرب الاتحاد الأردني عبر موقعه على الإنترنت عن اعتزازه وتقديره العميق لعموتة، الذي من المرجح أن يتولى تدريب أحد الأندية الإماراتية الموسم المقبل.

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وقال الاتحاد الأردني في بيان: "يعرب الاتحاد الأردني لكرة القدم عن اعتزازه وتقديره العميق للفترة التي قاد فيها المدرب المغربي الحسين عموتة المنتخب الوطني الأول وما قدمه وجهازه المساعد من جهود وخدمات جليلة للكرة الأردنية أثمرت عن إنجاز تاريخي باحتلال المركز الثاني في كأس آسيا 2023، إضافة للتأهل للدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2026 واحتلال صدارة مجموعته بجدارة".

و"يقدر الاتحاد الظروف الخاصة التي تحول دون استمرار المدرب عموتة وبناء عليه فقد وافق مجلس إدارة الاتحاد على طلب المدرب بإنهاء التعاقد معه وجهازه المساعد بالتراضي".

وأعلن الاتحاد الأردني أنه سيقدم مدربه الجديد للإعلام قبل نهاية الشهر الحالي.

يذكر أن سلامي ظفر بلقب بطولة أفريقيا للمحليين مع المنتخب المغربي، ولقب الدوري المغربي مع نادي الرجاء، إضافة إلى فوزه بلقب أفضل مدرب في الدوري المغربي 3 مرات.

‎كما كان سلامي أحد لاعبي المنتخب المغربي المشارك في نهائيات كأس العالم 1998.