تعادل بطعم الانتصار لجورجيا أمام التشيك في يورو 2024

تعادل منتخب التشيك مع جورجيا 1-1 اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة بكأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) المقامة حاليا في ألمانيا.

وحصل كلا المنتخبين على أول نقطة في مشوارهما بالبطولة، بعدما خسرا في الجولة الأولى، حيث هُزم المنتخب التشيكي أمام نظيره البرتغالي 1-2، وجورجيا أمام تركيا 1-3.

وأصبحت نتيجة التعادل تاريخية بالنسبة للمنتخب الجورجي، الذي حصل على أول نقطة في بطولة أمم أوروبا التي يشارك بها للمرة الأولى في تاريخه.

رفعة كفاراتسخيليا المميزة أوقعت مدافع منتخب تشيكيا في المحظور.. الحكم يعود للـ"VAR" ويعلن عن ركلة جزاء لمنتخب جورجيا انبرى لها بنجاح مهاجم نادي ميتز، جيورج ميكوتادزي. 📦 اشترك الآن 👇 🔗 https://t.co/rqgQjLVzKF

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وتقدم المنتخب الجورجي عن طريق جورجي ميكاوتادزي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ضربة جزاء، في حين سجل باتريك تشيك هدف التعادل لمنتخب التشيك في الدقيقة 58.

ويلتقي المنتخب التشيكي مع نظيره التركي في الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة الأربعاء المقبل، وهو نفس اليوم الذي تقام به مباراة جورجيا مع البرتغال.