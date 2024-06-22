الكاف يعلن عن موعد كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب

أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) باتريس موتسيبي -الجمعة- أن كأس الأمم الأفريقية المقبلة المقررة في المغرب ستقام في الفترة بين 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 و18 يناير/كانون الثاني 2026.

وقال موتسيبي إنه "واثق من أن كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025 ستكون ناجحة جدا وستكون الأفضل في تاريخ هذه المسابقة".

وعقد الاتحاد الأفريقي لجنة تنفيذية افتراضية في مقره بالقاهرة مساء الجمعة وبعد ذلك أصدر موتسيبي هذا الإعلان.

وكان من المقرر في الأصل إقامة هذه النسخة بين يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2025، لكنها أجلت لتجنب التعارض مع النسخة الأولى من كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة في الفترة من 15 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز 2025.

🚨 تحديد المواعيد 🚨 🏆 كأس الأمم الإفريقية 2025

📍المغرب

📆 المباراة الافتتاحية: 21 ديسمبر 2025

📆 المباراة النهائية: 18 يناير 2026 pic.twitter.com/9jmEk6hl4k — CAF – عربي (@caf_online_AR) June 21, 2024

والتحدي الإضافي لمسؤولي الاتحاد القاري تمثل في الرغبة بتجنب تعارض مواعيد النسخة مع مسابقة دوري أبطال أوروبا. وتنتهي الجولة السادسة الأخيرة من مسابقة النخبة الأوروبية للأندية في 11 ديسمبر/كانون الأول 2025، وتبدأ الجولة السابعة في 21 يناير/كانون الثاني 2026.

ومع ذلك، من المؤكد أن التواريخ الجديدة ستزعج العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أن فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة محمومة حيث تلعب الفرق العديد من المباريات في فترة قصيرة.

وأشارت تقارير إعلامية إنكليزية إلى أن الأندية قد لا تسمح لنجوم القارة السمراء بالالتحاق بمنتخباتها الوطنية لأنها تضطر إلى القيام بذلك لبطولة دولية واحدة فقط في العام، لأن كأس العالم المقبلة ستكون عام 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ومن المقرر إجراء قرعة التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 في جوهانسبرغ في 4 يوليو/تموز المقبل، حيث سيوزع 48 منتخبا على 12 مجموعة.