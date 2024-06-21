شاهد.. إسبانيا تهزم إيطاليا وتضمن التأهل وصدارة المجموعة وإنجلترا تسقط في فخ التعادل

فازت إسبانيا 1 – صفر على إيطاليا، حاملة اللقب، اليوم الخميس، لتضمن التأهل للدور ثمن النهائي في صدارة المجموعة الثانية ببطولة أوروبا لكرة القدم (يورو 2024).

وضمن منتخب إسبانيا بذلك التأهل في صدارة المجموعة، بغض النظر عن نتائج الجولة الثالثة التي يلتقي فيها مع ألبانيا يوم الاثنين المقبل، بعدما ارتفع رصيده إلى 6 نقاط، يليه منتخب إيطاليا (3 نقاط)، ثم ألبانيا وكرواتيا بنقطة وحيدة لكليهما.

وكادت إسبانيا تفوز بعدة أهداف لولا تألق وبراعة حارس مرمى إيطاليا جيانلويجي دوناروما، الذي أنقذ مرماه من عدة أهداف محققة بدأت مبكرا في الدقيقة الثانية من الشوط الأول، حينما مرر الجناح الأيسر نيكو وليامز كرة عرضية خطيرة حولها بيدري برأسه قوية، تصدى لها دوناروما وحولها لركنية أولى في المباراة، كما أنقذ بعدها بدقائق تسديدة ألفارو موراتا في الزاوية الضيقة، قبل أن يتصدى ببراعة لتسديدة فابيان رويز الصاروخية.

وظل دوناروما حائطا منيعا دون وصول إسبانيا لشباك إيطاليا حتى الدقيقة 55 عندما راوغ وليامز، الذي كاد أن يسجل من ضربة رأس مبكرة، الظهير الأيمن الإيطالي دي لورينتسو ومرر عرضية قوية لمست رأس موراتا، قبل أن يرتبك كالافيوري ويحولها بالخطأ في مرماه مسجلا هدف فوز إسبانيا.

وكاد وليامز أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 70، لكن العارضة حرمته، ورغم ذلك فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة (رجل المباراة).

وستلتقي إسبانيا في الدور ثمن النهائي مع أحد الفرق المتأهلة من المركز الثالث.

أما إيطاليا، فيجب أن تتفادى الهزيمة في المباراة الثالثة أمام كرواتيا لتحسم تأهلها.

الدانمارك تفرض التعادل على إنجلترا

وفي مباراة أخرى في يورو 2024، فرض المنتخب الدانماركي التعادل على نظيره الإنجليزي 1-1، الخميس، في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.

ورفع منتخب إنجلترا (الأسود الثلاثة) رصيده إلى 4 نقاط، ليتصدر المجموعة، فيما حصل منتخب الدانمارك على نقطته الثانية، متساويا في ذلك مع منتخب سلوفينيا، ويتذيل منتخب صربيا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وتقدم منتخب إنجلترا عن طريق هاري كين في الدقيقة 18، وأدرك المنتخب الدانماركي التعادل عن طريق مارتن هوليماند في الدقيقة 34.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي مع نظيره السلوفيني، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثالثة من البطولة، والتي ستشهد كذلك مواجهة بين صربيا والدانمارك.