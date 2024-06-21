الأرجنتين تهزم كندا بثنائية في مستهل مشوارها بكوبا أميركا

استهل منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقب بطولة كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا 2024) بالفوز على كندا 2-0، في المباراة الافتتاحية للمسابقة القارية، التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي، صباح اليوم الجمعة بالتوقيت العالمي (غرينتش).

وعلى ملعب (مرسيدس بنيز)، افتتح جوليان ألفاريز التسجيل للأرجنتين في الدقيقة 49، بعد أن أرسل ميسي تمريرة بينية ساحرة إلى أليكسيس ماك أليستر، الذي وجد نفسه منفردا بالمرمى، لكنه فضل تمرير الكرة لألفاريز، الذي سدد بسهولة واضعا الكرة في المرمى الخالي، بعد تقدم الحارس الكندي لملاقاة ماك أليستر.

🏆 #CopaAmérica 🎥 Julián Álvarez rompiendo la paridad en Atlanta 👇pic.twitter.com/DbV9dtWGOO — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 21, 2024

وأنهى مارتينيز سوء الحظ في الدقيقة 88، عقب تسجيله الهدف الثاني للأرجنتين، حين أرسل ميسي تمريرة بينية من بين المدافعين وصلت لمارتينيز داخل منطقة الجزاء، ليسدد مباشرة، وتمر على يمين الحارس لداخل الشباك.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 الأرجنتين تحسم كل شيء بهدف ثاني لاوتارو مارتينيز يسجل، الأسطورة ليونيل ميسي يصنع 🇦🇷 الأرجنتين 2-0 كندا 🇨🇦

pic.twitter.com/79Z3JawXgG — عمرو (@bt3) June 21, 2024

وبتلك النتيجة، حصل منتخب الأرجنتين، الذي تُوج باللقب في النسخة الماضية التي أُقيمت بالبرازيل عام 2021، على أول 3 نقاط في مسيرته بالمجموعة، في حين بقي منتخب كندا، الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى في تاريخه، بلا نقاط.

ويطمح منتخب الأرجنتين للتتويج باللقب للمرة الـ16 في تاريخه، من أجل الانفراد بالرقم القياسي كأكثر المنتخبات حصولا على كأس البطولة، الذي يتقاسمه حاليا مع منتخب أوروغواي.