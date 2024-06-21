ميسي يسجل أرقاما قياسية بقيادته الأرجنتين للفوز في أولى مباريات كوبا أميركا
21/6/2024-|آخر تحديث: 21/6/202401:45 م (بتوقيت مكة المكرمة)
أثنى الموقع الإلكتروني الرسمي لبطولة كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم، المقامة حاليا في الولايات المتحدة، على الأداء الذي قدمه الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال فوز منتخب بلاده مع كندا في المباراة الافتتاحية للمسابقة.
واستهل منتخب "التانغو" حملة الدفاع عن لقب البطولة القارية عقب فوزه الثمين والمستحق بهدفين دون رد على نظيره الكندي، فجر اليوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى للمسابقة، والتي تضم أيضا منتخبي بيرو وتشيلي.
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الفرصة المحققة التي أهدرها ميسي على مرتين في فوز الأرجنتين على كندا في كوبا أميركا pic.twitter.com/UZ18dMm9wY
— الجزيرة نت رياضة (@AJASports) June 21, 2024
وهذا ملخص ما فعله ميسي (36 عاما) في المباراة والأرقام القياسية التي حققها:
- ساهم في الهدف الأول الذي أحرزه جوليان ألفاريز في الدقيقة 49، بعدما أرسل تمريرة إلى ألكسندر ماك أليستر جعلته منفردا بالمرمى، لكنه فضل تمرير الكرة لنجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي وضع الكرة في الشباك الخالية.
- صنع الهدف الثاني الذي أحرزه (البديل) لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 88، ليطلق رصاصة الرحمة على آمال منتخب كندا في إدراك التعادل.
- نال أعلى تقييم في المباراة (8.4 من 10).
- انفرد بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين خوضا للمباريات في تاريخ كوبا أميركا، حيث شارك في مباراته رقم 35 بالبطولة، ليفض شراكته مع التشيلي الراحل سيرخيو ليفينغستون الذي لعب 34 مباراة في البطولة، خلال عقدي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي.
- شارك في نسخته السابعة من أقدم بطولة للأمم في العالم بمختلف القارات.
- سدد 6 مرات (أكثر من أي لاعب آخر في المباراة)، 4 منها داخل منطقة الجزاء و3 منها بين القائمين والعارضة
- أكمل 9 لمسات داخل منطقة الجزاء وصنع فرصتين لتسجيل الأهداف.
- استعاد الكرة مرتين في الثلث الأخير من الملعب وفاز بالكرة 3 مرات ضد لاعبي منتخب كندا.
- أكمل 27 تمريرة من أصل 132 قام بها لاعبو الأرجنتين، أكثر من أي لاعب آخر.
- أول لاعب في تاريخ كوبا أميركا يقدم تمريرة حاسمة في 7 نسخ مختلفة من المسابقة.
- عزز رقمه التاريخي كأكثر من ساهم بصناعة الأهداف في التاريخ بـ1211 مساهمة.
- عزز رقمه التاريخي كأكثر لاعب صناعة للأهداف في كرة القدم بـ 374 تمريرة حاسمة.
المصدر : وكالات