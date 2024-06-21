ميسي يسجل أرقاما قياسية بقيادته الأرجنتين للفوز في أولى مباريات كوبا أميركا

أثنى الموقع الإلكتروني الرسمي لبطولة كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم، المقامة حاليا في الولايات المتحدة، على الأداء الذي قدمه الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال فوز منتخب بلاده مع كندا في المباراة الافتتاحية للمسابقة.

واستهل منتخب "التانغو" حملة الدفاع عن لقب البطولة القارية عقب فوزه الثمين والمستحق بهدفين دون رد على نظيره الكندي، فجر اليوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى للمسابقة، والتي تضم أيضا منتخبي بيرو وتشيلي.

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الفرصة المحققة التي أهدرها ميسي على مرتين في فوز الأرجنتين على كندا في كوبا أميركا pic.twitter.com/UZ18dMm9wY — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) June 21, 2024

وهذا ملخص ما فعله ميسي (36 عاما) في المباراة والأرقام القياسية التي حققها: