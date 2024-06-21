موعد مباراة البرتغال وتركيا في يورو 2024 والقنوات الناقلة

تتواجه البرتغال مع تركيا غدا السبت في دورتموند ضمن الجولة الثانية للمجموعة السادسة ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024.

وستكون المواجهة على ملعب "بي في بي شتاديون" مزدوجة الأهمية كون الفائز منها سيحسم تأهله حسابيا وصدارة المجموعة السادسة منطقيا.

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وفي الجولة الأولى خرج المنتخبان بانتصار، ففازت تركيا على جورجيا 3-1، قبل أن تعود البرتغال من تأخرها لتهزم جمهورية التشيك 2-1 في الرمق الأخير.

وقال البرتغالي ديوغو جوتا عن المباراة أمام تركيا "نحن نتوقع مباراة مختلفة تماما، تركيا تملك لاعبين أفضل (من التشيك) وسيرغبون بمباراة مختلفة".

وفي الجهة المقابلة، ومع أن تركيا دخلت إلى المسابقة القارية عقب سلسلة من 5 مباريات بلا فوز في جميع المسابقات فإنها نجحت في فك عقدة المباراة الافتتاحية التي خسرتها في مشاركاتها الخمس الماضية.

وستتسلح تركيا مجددا بدعم جماهيري كبير نظرا لحجم الجالية التركية في ألمانيا.

موعد مباراة البرتغال وتركيا والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق المواجهة على ملعب "بي في بي شتاديون" الساعة السابعة مساء 19:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

ويمكن مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية صاحبة الحقوق الحصرية لبطولة يورو 2024 في الشرق الأول وشمال أفريقيا على قنواتها:

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كما يمكن متابعة أبرز أحداث وأهداف القمة الكروية في تغطية مباشرة عبر موقع الجزيرة نت.

المواجهات التاريخية بين البرتغال وتركيا

ستكون مباراة السبت هي الرابعة بين تركيا والبرتغال في بطولة أوروبية، وقد فازت البرتغال بجميع مواجهاتها الثلاث السابقة في اليورو دون أن تهتز شباكها: 1-صفر عام 1996 (مرحلة المجموعات)، 2-صفر عام 2000 (ربع النهائي) و2-صفر عام 2008 (مرحلة المجموعات).

ومن مجموع 9 مباريات مع البرتغال في جميع المسابقات فازت تركيا في مباراتين وديتين بنتيجة 3-1 عامي 1955 و2012.

تشكيلة البرتغال المحتملة

الحارس ديوغو كوستا، ديوغو دالوت، جواو كانسيلو، روبن دياز، بيبي، نونو مينديز، فيتينيا، برونو فرنانديز، بيرناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو، رافائيل لياو.

تشكيلة تركيا المحتملة

الحارس ميرت جونوك، فيردي كاديوغلو، صامت أكايدن، عبد الكريم بارداكسي، ميرت مولدر، تشالهان أوغلو، كان أيهان، أردا غولر، كينان يلدز، أوركون كوكتشو، باريش ألبير يلمز.

حكم المباراة

يدير القمة الكروية بين تركيا والبرتغال طاقم تحكيم ألماني بقيادة حكم الساحة الألماني فيليكس زواير، ويساعده ستيفان لوبب وماركو أشميلير.