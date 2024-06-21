كوبا أميركا.. لاعب منتخب كندا يتعرض للعنصرية بسبب ميسي

تعرض مويس بومبيتو لإساءات عنصرية عبر الإنترنت عقب خسارة فريقه منتخب كندا صفر-2 أمام المنتخب الأرجنتيني، بطل العالم، في المباراة الافتتاحية ببطولة كوبا أميركا.

وقام بومبيتو بعرقلة ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني، في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت مساء الخميس (صباح الجمعة بتوقيت غرينتش).

وبدون تحديد اسم، ذكر الاتحاد الكندي -عبر موقع إكس للتواصل الاجتماعي- أنه "على علم بالتعليقات العنصرية التي وجهت لأحد لاعبي المنتخب الوطني للرجال عقب مباراة اليوم".

TU TURNO, LAUTARO pic.twitter.com/kpGnisymON — Argentina Gol 𝕏 (@BocaJrsGolArg) June 21, 2024

وأضاف "نحن على تواصل مع كونكاكاف وكونميبول بشأن هذا الأمر"، مشيرا لاتحادي أميركا الجنوبية والشمالية لكرة القدم.

وقال بومبيتو -عبر صفحته على إنستغرام- "في كندا الجميلة. لا مكان لمثل هذه الترهات". ولم يتضح تماما إذا ما كان يشير إلى الإساءة التي تعرض لها أم لا.

وكان ميسي، الذي يخوض مباراته رقم 35 في البطولة، قادرا على الاستمرار وصنع الهدف الأخير الذي سجله لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 88، بعد أن سجل جوليان ألفاريز الهدف الافتتاحي.

وتستمر منافسات بطولة كوبا أميركا حتى 14 يوليو/تموز الجاري في الولايات المتحدة.