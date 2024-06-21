كان يخشى سيناريو السعودية بمونديال قطر.. سكالوني: لوسيل أفضل من ملعب افتتاح كوبا أميركا

انتقد ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني وحارس مرماه إيميليانو مارتينيز حالة أرضية ملعب "مرسيدس بنز" خلال المباراة التي فاز فيها منتخب التانغو على نظيره الكندي بهدفين نظيفين فجر اليوم الجمعة، في مستهل مشوار الفريقين في كوبا أميركا بالولايات المتحدة.

وعانى اللاعبون من سوء أرضية الملعب حيث كان العشب يتقطع بشكل ملحوظ.

وقال سكالوني في تصريحات صحفية "البداية بدت مثل المباراة أمام السعودية في مونديال قطر 2022، لكن الفارق أننا لعبنا في ملعب أفضل آنذاك".

وأضاف "مع كل الاحترام، شكرا لله أننا فزنا، بخلاف ذلك كان سيصبح عذرا رخيصا". وأشار إلى أنه "كنا نعلم منذ 7 أشهر أننا سنلعب هنا وقد غيروا عشب الملعب قبل يومين".

وأكد "الأمر ليس جيدا للعرض، ليس عذرا، الملعب جميل والعشب ينبغي أن يكون مذهلا، لكن العشب اليوم لم يكن مناسبا لهذه النوعية من اللاعبين".

من جانبه قال الحارس مارتينيز لمحطة "تي واي سي" إن "القدوم إلى هنا في مواجهة منتخب كندا القوي، في وجود مهاجمين جيدين وفي ملعب كارثي، أصبحت الأمور أكثر صعوبة بعض الشيء بالنسبة لنا".

وأضاف "علينا أن نتحسن في هذا الجانب، وإلا ستبقى كوبا أميركا دائما في مستوى أقل من كأس أمم أوروبا".