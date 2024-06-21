النمسا تنعش آمالها بفوز مستحق على بولندا في يورو 2024

أحيت النمسا آمالها في تخطي دور المجموعات بفوزها المستحق على بولندا 3-1 اليوم الجمعة على الملعب الأولمبي في برلين بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن نهائيات كأس أوروبا في كرة القدم بألمانيا.

وسجل غيرنوتت تراونر مدافع فينورد الهولندي (9) وكريستوف باومغارتنر لاعب وسط لايبزيغ الألماني (66) وماركو أرناوتوفيتش مهاجم إنتر الإيطالي (78 من ركلة جزاء) أهداف النمسا وكشيشتوف بيونتيك مهاجم إسطنبول باشاك شهير التركي (30) هدف بولندا.

وقبل أن تخرج بعد التمديد (1-2) على يد إيطاليا -التي توجت لاحقا باللقب- عوضت النمسا سقوطها أمام فرنسا 0-1 في الجولة الأولى، ولحقت بهما مؤقتا إلى الصدارة.

في المقابل، وضعت بولندا قدما خارج النهائيات بخسارتها الثانية تواليا عقب الأولى أمام هولندا 1-2، علما أنها تمني النفس في تخطي الدور الأول للمرة الثانية في مشاركتها الخامسة تواليا وفي تاريخها، بعد الأولى عندما بلغت ربع نهائي نسخة 2016 في فرنسا وخرجت بركلات الترجيح على يد البرتغال التي توجت لاحقا باللقب.

وهي المواجهة الثانية بين المنتخبين في الكأس القارية بعد الأولى في باكورة مشاركتهما الأولى بالبطولة عام 2008 التي استضافتها النمسا مشاركة مع سويسرا، وكانت في دور المجموعات أيضا وانتهت بالتعادل 1-1.

وتلتقي النمسا مع هولندا في برلين، وبولندا مع فرنسا في دورتموند بالجولة الأخيرة الثلاثاء المقبل.