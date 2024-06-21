استشهاد لاعب الأهلي الفلسطيني أحمد أبو العطا بقصف إسرائيلي على غزة

استشهد لاعب النادي الأهلي الفلسطيني أحمد أبو العطا مع زوجته وأولاده بقصف إسرائيلي -اليوم- على مدينة غزة، ليلتحق بقافلة كبيرة من اللاعبين والرياضيين الذين استشهدوا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وبحسب المعلومات، فإن أبو العطا -الذي لعب سابقا لفريق "اتحاد الشجاعية"- وأسرته استشهدوا جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنزله في منطقة كنيسة دير اللاتين بمدينة غزة.

وفي مارس/آذار الماضي استُشهد لاعب كرة القدم الفلسطيني محمد بركات، بعد تعرض منزل عائلته للقصف في أول أيام شهر رمضان المبارك.

ومثّل بركات، الذي يعد أحد أفضل الهدافين وأول لاعب في غزة يسجل 100 هدف بقميص فريق واحد، المنتخب الفلسطيني والنادي الأهلي بغزة لكرة القدم في الدوري المحلي.

كما لعب بركات لعدة أندية في الضفة الغربية المحتلة والأردن، من بينها نادي الوحدات.

وبحسب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، فقد ارتفع عدد الشهداء الرياضيين، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى أكثر 157 شهيدا، بينهم أكثر من 90 شهيدا في كرة القدم.

وتشير آخر إحصائيات الاتحاد إلى أن 22 منشأة رياضية تعرضت للتدمير في الضفة والقطاع، إضافة إلى اعتقال عشرات الرياضيين.

كما استُشهد 23 طفلا و67 شابا من لاعبي كرة القدم، مع الإشارة إلى أن هذا العدد ليس نهائيا في ظل وجود مفقودين وقلة المصادر، لا سيما في قطاع غزة.