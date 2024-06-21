أوكرانيا تقلب تأخرها وتفوز على سلوفاكيا في يورو 2024

قلب المنتخب الأوكراني تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على نظيره السلوفاكي اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الخامسة بكأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة حاليا في ألمانيا.

وتقدم منتخب سلوفاكيا في الدقيقة الـ17 عن طريق إيفان سكرانز، قبل أن يسجل ميكولا شابارينكو هدف التعادل لأوكرانيا في الدقيقة الـ54.

وفي الدقيقة الـ80 أضاف رومان ياريمتشوك الهدف الثاني للمنتخب الأوكراني.

وحصل منتخب أوكرانيا على أول 3 نقاط له في المجموعة متساويا مع منتخب سلوفاكيا الذي فاز في الجولة الأولى على بلجيكا بهدف نظيف، في حين خسر المنتخب الأوكراني أمام نظيره الروماني بثلاثية نظيفة في الجولة ذاتها.

شاهد أهداف أوكرانيا ضد سلوفاكيا