نجوم ريال مدريد يتصدرون قائمة أغلى اللاعبين في كوبا أميركا

كشف موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الألماني، المتخصص في اقتصاد كرة القدم والقيمة السوقية للاعبين والفرق، عن قائمة أغلى اللاعبين المشاركين في بطولة كوبا أميركا، التي ستنطلق فجر غد الجمعة بمباراة الافتتاح بين الأرجنتين وكندا.

وتصدر نجوم ريال مدريد فينيسيوس جونيور وفيديريكو فالفيردي ورودريغو قائمة أعلى اللاعبين من حيث القيمة السوقية المشاركين في البطولة.

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ونشر الموقع عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الخميس، قائمة أغلى 10 لاعبين سيقودون منتخبات بلادهم في البطولة القارية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية.

واعتلى القائمة النجم البرازيلي فينيسيوس (23 عاما) بقيمة بلغت 180 مليون يورو، وخلفه الأوروغواياني فالفيردي (25 عاما) بـ120 مليون يورو، والثالث زميلهما في ريال مدريد البرازيلي رودريغو (23 عاما) بقيمة وصلت إلى 110 ملايين يورو.

وجاء في المركزين الرابع والخامس المهاجمان الأرجنتينيان لاوتارو مارتينيز بقيمة 110 ملايين يورو، وجوليان ألفاريز بقيمة 90 مليون يورو.

The most valuable players at Copa América 🔝🤑 pic.twitter.com/pWMchNB4eo — Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) June 20, 2024

وفي المركز السادس جاء لاعب الوسط البرازيلي برونو غيماريش بقيمة 85 مليون يورو، يليه الإكوادوري موسيس كايسيدو بقيمة 75 مليون يورو، ثم زميله في تشلسي لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فيرنانديز بالقيمة ذاتها.

وأكمل القائمة في المركزين التاسع والعاشر بقيمة سوقية بلغت 75 مليون يورو أيضا، نجما ليفربول لاعب الوسط الأرجنتيني أليكسس ماك أليستر والكولومبي لويس دياز.