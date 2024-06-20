الجائزة المالية تضاعفت.. 12 مليون دولار للفائز بدوري أبطال آسيا

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس الأربعاء أن الفائز بدوري أبطال آسيا الجديد للنخبة سيحصل على نحو 12 مليون دولار، في دعم كبير للأندية بالمنطقة.

وتعد البطولة -التي ينطلق دورها التمهيدي في أغسطس/آب المقبل- في قلب عملية تطوير كبيرة لكرة القدم للأندية بجميع أنحاء القارة وتضم 27 ناديا من 12 دولة، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والسعودية.

وزادت قيمة جائزة المركز الأول بواقع 3 أضعاف عن المبلغ الذي فاز به العين الإماراتي في مايو/أيار الماضي في النسخة الأخيرة لدوري أبطال آسيا بصيغته السابقة.

وستشارك 5 أندية في التصفيات التمهيدية لدوري أبطال آسيا للنخبة خلال الفترة من 6 إلى 13 أغسطس/آب المقبل، إذ ينضم فريقان إلى الأندية الـ22 التي تأهلت مباشرة للدور الرئيسي.

وسيواجه الغرافة القطري الفائز من المواجهة بين شباب الأهلي الإماراتي وفريق إيراني لم يتحدد حتى الآن، في حين سيواجه شاندونغ تايشان الصيني فريق بانكوك يونايتد التايلندي في القسم الشرقي.

وستسحب قرعة الدور الرئيسي -الذي ستقسم الأندية خلاله إلى قسمين (الغرب والشرق)- في 16 أغسطس/آب المقبل، على أن تقام المباريات في الفترة من 16 سبتمبر/أيلول إلى 19 فبراير/شباط المقبلين.

وستتأهل الفرق الثمانية الأولى من كل قسم لدور الـ16 الذي سيخاض بنظام الذهاب والإياب مع تأهل الفائزين إلى سلسلة نهائيات ستقام في بلد واحد.

وتستضيف السعودية هذه المباريات من مواجهة واحدة في دور الثمانية ونصف النهائي والنهائي في الفترة من 25 أبريل/نيسان إلى 4 مايو/أيار 2025.