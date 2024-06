المنتخبات الأكثر تتويجا بلقب كوبا أميركا

يطمح منتخب الأرجنتين لإحراز لقب كوبا أميركا للمرة الثانية على التوالي خلال المنافسة القارية التي تنطلق في 20 يونيو/حزيران في الولايات المتحدة من أجل الانفراد بصدارة المنتخبات الأكثر تتويجا بكأس البطولة.

وتقام البطولة في الفترة بين 20 يونيو/حزيران الجاري وتستمر حتى 14 يوليو/تموز المقبل.

ويُشارك في النسخة المقبلة من البطولة القارية 10 منتخبات من قارة أميركا الجنوبية، إلى جانب 6 منتخبات أخرى من اتحاد "الكونكاكاف".

كان منتخب أوروغواي أول من حقق البطولة في نسخة 1916، في حين توجت الأرجنتين بآخر نسخة في 2021.

ويتقاسم منتخب التانغو المركز الأول في عدد الألقاب مع أوروغواي برصيد 15 لقبا، بينما يحتل المنتخب البرازيلي المركز الثالث برصيد 9 ألقاب.

1- الأرجنتين: 15 لقبا (1921، 1925، 1927، 1929، 1937، 1941، 1945، 1946، 1947، 1955، 1957، 1959، 1991، 1993، 2021).

-أوروغواي: 15 لقبا (1916، 1917، 1920، 1923، 1924، 1926، 1935، 1942، 1956، 1959، 1967، 1983، 1987، 1995، 2011).

Argentina🇦🇷will beat Uruguay🇺🇾 in the 2024 Copa America Final🏆, not only as a reverse ritual to complete the 3 national team trophies for Messi for the 3 Final losses in a row; but also a reverse Karma ritual for Uruguay winning the Copa on🇦🇷soil after knocking them out in 2011. https://t.co/KO9o20fo6O pic.twitter.com/GEE8dDKvS2

— R🇭🇹#OverallFunGuy (@TheRichyVerse) December 8, 2023