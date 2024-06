رجل المواعيد الكبرى.. شاكيري يسجل أجمل أهداف يورو 2024 حتى الآن

يبدو أن النجم السويسري شيردان شاكيري لاعب نادي "شيكاغو فاير" الأميركي بات متخصصا بتسجيل الأهداف الجميلة وآخرها كان هدف التعادل لمنتخب بلاده في مرمى أسكتلندا ببطولة أمم أوروبا 2024.

وفي الدقيقة الـ26 من المباراة وبينما كانت النتيجة تقدم أسكتلندا بهدف نظيف، تلقى شاكيري تمريرة خاطئة من أحد لاعبي أسكتلندا سددها مباشرة دون أن يروضها من خارج منطقة الجزاء سكنت مرمى حارس المنتخب الأسكتلندي أنغوس غون.

وأصبح النجم السابق لليفربول أول لاعب يسجل في آخر 3 كؤوس عالم و3 بطولات أمم أوروبا.

And the goal catalog is insane from Shaqiri

World Cup 2014

Euro 2016

World Cup 2018

Euro 2020 https://t.co/vQ9BxO73mb pic.twitter.com/7kU5AcmCa5

— Noah (@YordanForHOF44) June 19, 2024