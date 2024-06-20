بالفيديو.. الأمين جمال يذاكر دروسه خلال مشاركته في يورو 2024
كشف مقطع فيديو أن النجم الإسباني الشاب الأمين جمال يحرص على مواصلة مذاكرة دروسه حتى خلال مشاركته مع المنتخب الإسباني في كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024).
ونشر الحساب الرسمي للمنتخب الإسباني عبر منصة إكس، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر جانبا من الحياة اليومية للاعب ذي الأصول المغربية، بجانب التزاماته في التدريبات والمشاركة مع "لا روخا" في اليورو.
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وأوضح حساب المنتخب أن هذه هي حياة لاعب برشلونة، مشيرا إلى أنه طالب يشارك في اليورو، ووصفه بالفتى الذي يستمتع بألعاب الفيديو ويؤدي واجباته المدرسية.
وسيبلغ جمال عامه الـ17 عامًا يوم 13 يوليو/تموز المقبل، وهو أصغر لاعب على الإطلاق يشارك في أمم أوروبا عبر التاريخ.
وقال اللاعب الإسباني في الفيديو: "أذهب إلى الفصل، وكل يوم يعطونني واجبات منزلية مختلفة، وفي بعض الأحيان يعطونني المزيد لأقوم به في المنزل، لكنني أفعل ذلك كل يوم".
🧑🏾🎓 Un estudiante en la @EURO2024.
Un chaval que disfruta de los videojuegos y que también cumple con los deberes del instituto.
📺 ¡¡Así es el día a día de Lamine Yamal en la concentración de la @SEFutbol!!
ℹ️ https://t.co/fCzprMuCCa #VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/AQKTjUoiyH
— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 18, 2024