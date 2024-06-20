موعد مباراة فرنسا ضد هولندا في يورو 2024 والقنوات الناقلة

يواجه المنتخب الفرنسي نظيره الهولندي -غدا الجمعة- في لايبزيغ في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لكأس أمم أوروبا (يورو 2024)، المقامة في ألمانيا، في ظل شكوك حول مشاركة هدافه كيليان مبابي بسبب الإصابة.

وأصيب مبابي في الدقيقة 86 من المباراة التي فاز بها "الديوك" على النمسا 1-0 الاثنين الماضي في الجولة الأولى، عندما ارتقى إلى كرة عرضية محاولا متابعتها برأسه، لكنه اصطدم بكتف المدافع كيفن دانسو وسقط على الأرض.

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وغادر النجم الفرنسي والدماء تسيل من أنفه، وقال مصدر مقرّب منه لاحقا إن أنفه مكسور، وتدرب منفردا الأربعاء في بادربورن.

وفي المقابل، فازت هولندا في مباراتها الأولى بالبطولة على بولندا 2-1، مما يجعل فوز أي من المنتخبين كافيا لضمان تأهله إلى ثمن النهائي، لا سيما أن أفضل 4 منتخبات تحلّ ثالثة في المجموعات الست ستتأهل إضافة إلى أصحاب المركزين الأولين.

وحسب النتائج التي سُجِلت حتى الآن، سيضمن أي منتخب تأهله بتحقيقه انتصارين.

موعد مباراة فرنسا وهولندا والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ريد بول أرينا بمدينة في لايبزيغ، غدا الجمعة الموافق 21 يونيو/حزيران، ويديرها الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور، الذي سيطلق صفارة بدايتها في تمام العاشرة مساء 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

وتمكن مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية صاحبة الحقوق الحصرية لبطولة يورو 2024 بالشرق الأول وشمال أفريقيا على قنواتها:

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