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شاهد.. صربيا تقتنص تعادلا صعبا مع سلوفينيا في يورو 2024

المهاجم الصربي لوكا يوفيتش يسدد خلفية مزدوجة وسط مدافعين من سلوفينيا (غيتي)
20/6/2024-|آخر تحديث: 20/6/202406:27 م (بتوقيت مكة المكرمة)

اقتنص منتخب صربيا تعادلا صعبا في الدقائق الأخيرة من مباراته مع نظيره السلوفيني 1-1، اليوم الخميس، في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة لبطولة يورو 2024 المقامة حاليا في ألمانيا.

وسجل يان كارنتشنيك هدف التقدم للمنتخب السلوفيني في الدقيقة 68، قبل أن يدرك المنتخب الصربي التعادل عن طريق لوكا يوفيتش في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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ونجح المنتخب الصربي في الحصول على نقطته الأولى في مشواره بالبطولة، وذلك بعدما خسر في المباراة الأولى أمام نظيره الإنجليزي بهدف نظيف، وسيكون على موعد مع مواجهة أمام الدانمارك في الجولة الثالثة.

على الجانب الآخر، حصل المنتخب السلوفيني على نقطته الثانية، بعد تعادله في المباراة الأولى مع الدانمارك 1-1، وسيواجه نظيره الإنجليزي في الجولة المقبلة.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية