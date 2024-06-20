شاهد.. صربيا تقتنص تعادلا صعبا مع سلوفينيا في يورو 2024
اقتنص منتخب صربيا تعادلا صعبا في الدقائق الأخيرة من مباراته مع نظيره السلوفيني 1-1، اليوم الخميس، في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة لبطولة يورو 2024 المقامة حاليا في ألمانيا.
وسجل يان كارنتشنيك هدف التقدم للمنتخب السلوفيني في الدقيقة 68، قبل أن يدرك المنتخب الصربي التعادل عن طريق لوكا يوفيتش في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 20, 2024
ونجح المنتخب الصربي في الحصول على نقطته الأولى في مشواره بالبطولة، وذلك بعدما خسر في المباراة الأولى أمام نظيره الإنجليزي بهدف نظيف، وسيكون على موعد مع مواجهة أمام الدانمارك في الجولة الثالثة.
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 20, 2024
على الجانب الآخر، حصل المنتخب السلوفيني على نقطته الثانية، بعد تعادله في المباراة الأولى مع الدانمارك 1-1، وسيواجه نظيره الإنجليزي في الجولة المقبلة.