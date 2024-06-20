موعد مباراة إسبانيا ضد إيطاليا في يورو 2024 والقنوات الناقلة
تلتقي إيطاليا حاملة اللقب مع إسبانيا -غدا الخميس- في مدينة غلزنكيرشن، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم المقامة حاليا في ألمانيا.
ويسعى هذان المنتخبان إلى البناء على انتصارهما في الجولة الأولى، بعد أن قلّبت إيطاليا تخلّفها أمام ألبانيا إلى فوز 2-1، وفازت إسبانيا على كرواتيا بثلاثية نظيفة.
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وسيضمن الفائز بالمباراة التأهل إلى ثمن النهائي، في حال انتهت المواجهة الثانية في هذه المجموعة بين كرواتيا وألبانيا بالتعادل (قبل احتساب نتائج مباريات الأربعاء).
🏃🏻🔥⚽️📸#EURO2024#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/5R3uWE0RKN
— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) June 17, 2024
ويتواجه الفريقان للمرة الخامسة توالياً في البطولة القارية، حيث تغلّبت إيطاليا على إسبانيا في النسختين الأخيرتين 2-صفر في ثمن نهائي عام 2016، ثم بركلات الترجيح في نصف نهائي النسخة الأخيرة التي أقيمت صيف 2021.
لكن إسبانيا تغلّبت على إيطاليا برباعية نظيفة في نهائي نسخة عام 2012 بعد أن تعادلا 1-1 في دور المجموعات. كما التقيا في ربع نهائي 2008، عندما فازت إسبانيا بركلات الترجيح.
وتوّجت إسبانيا باللقب 3 مرّات، كان آخرها عام 2012 وهي تتساوى في الرقم القياسي مع ألمانيا.
💪🏼 Trabajo completado. Ahora, a ganar.#VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/AHXuz71ccf
— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 19, 2024
وفي 40 مواجهة بين الطرفين، فازت إسبانيا 13 مرّة مقابل 11 فوزاً لإيطاليا.
موعد مباراة إسبانيا وإيطاليا والقنوات الناقلة
تقام مباراة إسبانيا ضد إيطاليا غدا على ملعب فيلتينس ارينا في مدينة غلزنكيرشن، ومن المقرر أن تبدأ الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.
ويمكن مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية صاحبة الحقوق الحصرية لبطولة يورو 2024 بالشرق الأول وشمال أفريقيا:
- beIN Sports HD 1 Max
- beIN Sports HD 3 Max
- beIN Sports HD 4 Max
كما يمكن متابعة أبرز أحداث وأهداف القمة الكروية في تغطية مباشرة عبر موقع الجزيرة نت.