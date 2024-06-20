وزير ألماني يعمل متطوعا في بطولة يورو 2024

شارك وزير العمل الألماني هوبرتوس هيل متطوعا في كأس أمم أوروبا (يورو 2024) خلال مباراة منتخب بلاده التي فاز فيها 2-0 على المجر مساء أمس الأربعاء في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة.

وفي الوقت الذي كان المستشار الألماني أولاف شولتس يتابع المباراة من المقصورة الرئيسية لملعب شتوتغارت، كان هيل يشارك في عملية الكشف عن المنشطات، ورافق أحد اثنين من اللاعبين الألمان اللذين تم اختيارهما للخضوع لاختبارات الكشف عن المنشطات، بحسب ما قالت المتحدثة باسم وزارة العمل الألمانية اليوم الخميس، لكن بدون الكشف عن هوية اللاعبين.

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وقال هيل عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) "شكرا لجميع الموظفين والمتطوعين الذين يعملون خلف الكواليس لجعل البطولة الأوروبية مهرجانا رائعا لكرة القدم، إنه لشرف بالنسبة لي أن أكون متطوعا في شتوتغارت اليوم".

وأضاف "والتهنئة إلى منتخبنا الوطني"، في إشارة إلى فوز ألمانيا على المجر 2-صفر والتأهل لدور الـ16 في يورو 2024.