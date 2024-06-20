موعد مباراة الأرجنتين ضد كندا بافتتاح كوبا أميركا 2024 والقنوات الناقلة

يبدأ منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقب بطولة كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا) حينما يواجه نظيره الكندي فجر غد الجمعة (توقيت مكة المكرمة) في المباراة الافتتاحية للنسخة الـ48 للمسابقة القارية التي تستضيفها الولايات المتحدة حتى 14 يوليو/تموز المقبل.

ويستضيف ملعب مرسيدس بنز بولاية أتلانتا الأميركية المباراة التي تقام ضمن فعاليات المجموعة الأولى، والتي تضم أيضا منتخبي بيرو وتشيلي.

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وتعتبر هذه هي المباراة الرسمية الأولى بين المنتخبين بعدما سبق أن التقيا في مايو/أيار 2010 حينما حققت الأرجنتين تحت قيادة أسطورتها ومديرها الفني الراحل دييغو مارادونا فوزا كبيرا 5-صفر وديا على نظيره الكندي.

ويرغب منتخب الأرجنتين في تحقيق فوز كبير يبعث من خلاله رسالة إلى منافسيه عن سعيه الأكيد للمنافسة على اللقب الذي يتقاسم الرقم القياسي كأكثر المنتخبات فوزا به مع منتخب أوروغواي برصيد 15 لقبا لكل منهما.

وحصل منتخب الأرجنتين على لقب النسخة الماضية للمسابقة (كوبا أميركا 2021) التي استضافتها البرازيل بعدما تغلب 1-صفر على أصحاب الأرض في المباراة النهائية، ليحمل كأس البطولة للمرة الأولى منذ عام 1993، حيث احتفل نجم منتخب التانغو ليونيل ميسي بلقبه الدولي الأول في مسيرته الحافلة مع الساحرة المستديرة آنذاك.

الظهور الأول لكندا في كوبا أميركا

يستعد المنتخب الكندي لتسجيل ظهوره الأول في كوبا أميركا بعد اجتيازه عقبة منتخب ترينيداد وتوباغو في الملحق المؤهل للبطولة بالتصفيات، ليصبح أحد 6 منتخبات من اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) مشاركة في كوبا أميركا 2024، والتي تتنافس عليها أيضا المنتخبات العشرة المنتمية لاتحاد أميركا الجنوبية للعبة (كونميبول).

واضطر منتخب كندا لخوض مباراة فاصلة للصعود للبطولة بعد فشله في التأهل كأحد أفضل 4 فرق في دوري أمم كونكاكاف لموسم 2023-2024، حيث تغلب 2 -صفر على ترينيداد وتوباغو في اللقاء الفاصل الذي جرى بينهما في مارس/آذار الماضي، وذلك بفضل هدفي كايل لارين وجاكوب شافلبورغ في الشوط الثاني.

ويعتبر منتخب كندا المنتخب العاشر من خارج كونميبول الذي يتنافس في هذه البطولة التي يعود تاريخها إلى أكثر من 100 عام، لينضم إلى منتخبات المكسيك والولايات المتحدة وكوستاريكا واليابان وهندوراس وجامايكا وبنما وهاييتي وقطر التي سبق أن شاركت في البطولة بعيدا عن قارة أميركا الجنوبية.

ورغم رغبة منتخب كندا في جذب الأنظار إليه كإحدى القوى القادرة على المنافسة على اللقب فإنه ينظر إلى النسخة المقبلة من كوبا أميركا على أنها فرصة عظيمة لاختبار نفسه ضد بعض المنتخبات عالية الجودة.

ويعد ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ الألماني أحد الأسماء البارزة في الفريق، ومن المقرر أن يعمل الظهير الأيسر في خط الدفاع المكون من 4 لاعبين إلى جانب أليستير جونستون ومويس بومبيتو وديريك كورنيليوس.

موعد مباراة الأرجنتين وكندا في كوبا أميركا والقنوات الناقلة

تقام مباراة الأرجنتين ضد كندا في المباراة الافتتاحية بكوبا أميركا على ملعب مرسيدس بنز سوبردوم فجر الجمعة 21 يونيو/حزيران الجاري الساعة الثالثة فجرا بتوقيت مكة المكرمة.

وتبث المباراة الافتتاحية على قنوات عالمية وقناة كونميبول على منصة يوتيوب:

TV3 Sport 1 Dan

Premier Sports 1 HD

CONMEBOL TV Youtube

كما يمكن مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.